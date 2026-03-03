CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Nvidia вложит $4 миллиарда в новейшие фотонные технологии

Американский производитель микросхем Nvidia инвестирует $4 млрд в две американские же компании. Вместе они будут развивать перспективные фотонные технологии, которые позволят строить более крупные и мощные объекты инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Вложения в развитие фотоники

Nvidia, американский гигант по производству микросхем, инвестирует в общей сложности $4 млрд в две компании, занимающиеся разработкой фотонных технологий, перспективных для развития инфраструктуры искусственного интеллекта, пишет CNBC. Компания Lumentum получит $2 млрд и столько же Coherent.

«Вместе с Lumentum компания Nvidia разрабатывает самые передовые в мире технологии кремниевой фотоники для создания следующего поколения фабрик искусственного интеллекта гигаваттного масштаба», — заявил Дженсен Хуанг (Jensen Huang), основатель и генеральный директор Nvidia.

Соглашения с Lumentum и Coherent кроме сотрудничества в разработке кремниевой фотоники включают обязательства по приобретению больших объемов продукции Nvidia.

Технологии следующего поколения

И Lumentum, и Coherent базируются в США. Lumentum разрабатывает оптические и фотонные технологии для обеспечения работы инфраструктуры, лежащей в основе ИИ, облачных вычислений и коммуникаций следующего поколения, производит оптические и фотонные компоненты. О себе компания заявляет на сайте. что «находится на переднем крае фотонных инноваций и разрабатывает самые передовые в мире системы связи».

nv6_700.jpg
Nvidia
Nvidia вкладывается в технологии для масштабирования инфраструктуры искусственного интеллекта

Coherent тоже разработчик и крупный производитель лазеров, оптических компонентов и сетевого оборудования для центров обработки данных, инфраструктуры ИИ. О Coherent CNews летом 2024 г. писал, что в последние годы компания сталкивается с различными трудностями. Корпорация Apple разорвала с ней все контракты по выпуску компонентов для iPhone, вследствие чего Coherent вознамерилась закрыть один из своих заводов по выпуску электронной компонентной базы, расположенный в Великобритании и являющийся одной из крупнейших в Европе фабрикой по выпуску микросхем.

На фоне новостей об инвестициях Nvidia акции обеих компаний пошли вверх. Бумаги Lumentum подскочили на 8%, а Coherent — на 13%.

Развитие фотоники

Технологии фотоники используют кванты света (фотоны) вместо электронов для генерации, передачи, обработки и детектирования информации. Фотонные вычислительные системы отличаются быстродействием, так как способной анализировать данные почти со скоростью света. Кроме этого они обладают полной защищенностью от электромагнитных помех, возможность параллельной обработки данных и потребляют мало энергии.

Из-за этих преимуществ развитие систем оптической обработки информации активно началось еще в 80-е годы прошлого века после того, как в 1958 г. были предложены первые системы. Затем применение подобных устройств практически сошло на нет из-за их громоздкости. Последние годы эта сфера исследований становится снова актуальной в различных странах мира благодаря появлению новых материалов и созданию компактной оптики с особой структурой.

Росту рынка фотоники способствует увеличение мощности дата-центров. В России, например, согласно прогнозам центра Минпромторга, на период 2026-2030 гг. потребуется 8,4 тыс. специалистов по фотонике.

Анна Любавина

