Proptech Solutions усилила платформу для отелей Digital Concierge ИИ-ассистентом от «ВейвАксесс»

Разработчик цифровых решений для управления недвижимостью Proptech Solutions интегрировал в мобильное приложение для отелей Digital Concierge ИИ-ассистента, созданного ИТ-компанией «ВейвАксесс». Решение на базе RAG и LLM автоматически обрабатывает до 95% типовых запросов гостей, позволяя отелям снизить нагрузку на ресепшен и ускорить реакцию на инциденты без расширения штата. По данным отелей-клиентов Proptech Solutions, производительность фронт-офиса выросла на 30%, а скорость реакции на нештатные ситуации увеличилась в 3,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «ВейвАксесс».

Proptech Solutions развивает платформу Digital Concierge — мобильное приложение, через которое гости отелей управляют своим проживанием: заказывают услуги, узнают о сервисах отеля и локальных активностях. С развитием продукта встал вопрос, как обеспечить быстрый и стабильный сервис при высоком потоке однотипных запросов, ускорить обработку нестандартных ситуаций, а также предоставить круглосуточную поддержку без увеличения команды фронт-офиса. Дополнительные требования касались безопасности персональных данных и бесшовной интеграции с PMS, CRM и тикет-системами отелей.

Чтобы решить эти задачи, команда «ВейвАксесс» разработала интеллектуального ИИ-ассистента для обработки обращений гостей. Он встроен в приложение Digital Concierge и автоматически отвечает на повторяющиеся вопросы, классифицирует инциденты и мгновенно передает их ответственным специалистам. Решение интегрируется с CRM, PMS, Helpdesk-системой и внутренними базами знаний отеля, а политика безопасности предусматривает локальное хранение данных и точечное разграничение прав доступа.

«ИИ-надстройка в нашем приложении позволяет отелям оптимизировать расходы за счет оцифровки коммуникации с гостями, предоставляя единый управляемый и масштабируемый сервис. Через ИИ-консьержа гости получают мгновенные ответы на свои вопросы и доступ к услугам в одном окне. Это повышает предсказуемость и качество обслуживания, что напрямую отражается на повышении NPS/CSAT», — отметил Роман Блонов, CEO Proptech Solutions.

«Проект с Proptech Solutions демонстрирует, как сочетание доменной и технологической экспертизы усиливает ценность продукта для пользователей и одновременно положительно влияет на бизнес-показатели. Опираясь на наш опыт разработки ИИ-решений и цифровой трансформации клиентского сервиса, мы встроили интеллектуального ассистента в экосистему заказчика — без изменения привычных сценариев для пользователей — и обеспечили масштабируемость решения», — сказал Александр Азаров, генеральный директор «ВейвАксесс».

По данным первых внедрений, автоматизация обработки до 95% типовых обращений снизила рутинную нагрузку на ресепшен. Благодаря этому время ответа на общие вопросы сократилось в четыре раза, а скорость реакции на нештатные ситуации увеличилась в 3,5 раза. На фоне улучшения операционных процессов производительность фронт-офиса выросла в среднем на 30%.

«Мы настроили ИИ-ассистента на работу с анонимизированной историей переписок, FAQ и другой релевантной внутренней информацией об отеле. Использование в проекте нашей платформы ValueAI позволило запустить пилот всего за один месяц, задействовать готовые RAG-компоненты и реализовать быструю и гибкую интеграцию со всеми ключевыми системами. За естественный язык общения с гостями отвечает комбинация облачных и локальных LLM для баланса приватности и качества генерации», — сказал Владимир Рыбаков, руководитель направления по работе с данными «ВейвАксесс».