Курские аграрии, перевозчики и промышленники переходят на цифровой контроль транспорта

МТС зафиксировала рост спроса на сервисы транспортной аналитики в Курской области на 80% за первые десять месяцев 2025 г. год к году. Основные сферы применения систем мониторинга транспорта в регионе – сельское хозяйство, грузоперевозки и промышленность. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Решение МТС, предназначенное для удаленного мониторинга транспорта, включает датчики, трекеры и мобильные камеры, которые устанавливаются на спецтехнику и оборудование. Данные с устройств попадают в облачное хранилище, где обрабатываются и анализируются.

В сельском хозяйстве сервис используется для контроля передвижения и загрузки спецтехники, учета моточасов и выполнения сельхозработ, анализа погодных условий и выдачи рекомендаций оператору в реальном времени. Так, система может заблокировать внесение аэрозольных удобрений при ветре сильнее допустимой нормы, предотвращая рассеивание агрохимикатов и финансовые потери предприятия.

В секторе грузоперевозок решение обеспечивает мониторинг автопарка, контроль маршрутов, расхода топлива, выявление несанкционированных остановок и слива ГСМ, а также оперативное оповещение диспетчеров о любых отклонениях. Благодаря интеграции устройств с технологиями интернета вещей, компьютерного зрения и искусственного интеллекта платформа предоставляет полную информацию о технических параметрах транспорта и состоянии водителя: распознает признаки усталости и засыпания, использование телефона за рулем, отсутствие ремня безопасности и другие нарушения. Это позволяет снизить количество опасных действий на дороге в среднем на 36%.

Промышленные предприятия используют аналитические данные с транспорта и мобильной техники – погрузчиков, кранов – для оптимизации логистических цепочек и контроля поставок. Решение МТС применяется для проверки загрузки и состояния оборудования, учета рабочего времени, анализа эффективности производственных процессов, а также для повышения безопасности персонала и снижения аварийности. ​

«Система транспортного мониторинга – полноценный инструмент управленческого контроля. Она собирает данные с десятков типов датчиков, сопоставляет их с внешними факторами и формирует рекомендации в режиме реального времени. Это делает управление предприятием прозрачным и эффективным, а экономия бизнеса только на снижении расходов на топливо за счет контроля маршрутов и режимов работы сельскохозяйственной техники доходит до 15%. При этом за счет предиктивной аналитики компании получают возможность опережать риски – от поломок техники до нарушений техники безопасности», – сказал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг. ​