Deckhouse Kubernetes Platform стала основой модернизации Росгеолфонда

Платформа контейнерной оркестрации Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант» стала технологической основой для модернизации федеральной информационной системы ФГБУ «Росгеолфонд», обеспечивающей сбор, хранение и предоставление геологической информации. Внедрение платформы позволило организовать переход на отечественное сертифицированное решение в соответствии с требованиями регулятора к объектам критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель компании «Флант».

ФГБУ «Росгеолфонд» осуществляет государственное геологическое информационное обеспечение изучения недр и использования минерально-сырьевой базы России. В ведении учреждения находится разработка и сопровождение федеральной информационной системы — Единого фонда геологической информации о недрах, построенной на микросервисной архитектуре и развернутой в собственном ЦОДе организации. Ранее часть инфраструктуры базировалась на решениях зарубежного вендора. Поскольку система относится к объектам критической информационной инфраструктуры, перед специалистами встала задача выбора новой платформы оркестрации контейнеров, соответствующей требованиям регулятора по использованию отечественного сертифицированного программного обеспечения.

Команда ФГБУ «Росгеолфонд» определила контейнеризацию как стратегическое направление развития инфраструктуры и выбрала Deckhouse Kubernetes Platform Certified Security Edition — первую платформу, получившую сертификат ФСТЭК России и включённую в реестр отечественного программного обеспечения. Выбор был обусловлен соответствием требованиям регулятора к объектам критической информационной инфраструктуры, а также полным соответствием нормативным требованиям, предъявляемым к системам государственного значения. Критериями отбора стали высокая стабильность, надёжность и безопасность платформы, подтверждённые её зрелой архитектурой и опытом эксплуатации в сложных производственных средах.

Внедрение DKP проводилось с использованием современных практик построения архитектуры высокой доступности. В рамках проекта были реализованы несколько окружений согласно их назначению и уровню критичности предоставляемых сервисов. В процессе активное участие принимали команды информационной безопасности заказчика. Наличие в платформе встроенных функций безопасности, таких как сканирование образов, политики безопасности и аудит событий, позволило полностью закрыть все требования ИБ, предъявляемые к контейнерной инфраструктуре. В дальнейшем это обеспечило возможность запустить информационную систему в соответствии со всеми требованиями регулятора.

«Наша система — Единый фонд геологической информации о недрах — обеспечивает сбор, хранение и предоставление всей накопленной геологической информации в электронном виде по территории Российской Федерации. Переход на Deckhouse Kubernetes Platform позволил организовать создание современной и надёжной инфраструктуры, соответствующей всем требованиям к объектам критической информационной инфраструктуры. Глобальная цель нашей работы — создание цифровой модели Земли, чтобы по каждому участку недр можно было понимать, какие ресурсы там находятся», — отметил представитель ФГБУ «Росгеолфонд».

«Для нас важно, что Deckhouse Kubernetes Platform стала частью решения, отвечающего за сохранение и предоставление геологической информации федерального значения. Мы более 7 лет занимаемся развитием платформы, обладаем глубокой экспертизой и полностью понимаем, какие задачи она должна решать в критически важных системах. На DKP запущено свыше 1 тыс. кластеров в крупных компаниях нефтегазовой отрасли, финансового сектора, ритейла и других отраслей. Выбор платформы обусловлен её полным соответствием требованиям ФСТЭК, включением в реестр российского программного обеспечения и высокой степенью зрелости. Это позволяет использовать DKP в составе федеральных информационных систем, где критически важны стабильность, безопасность и изоляция данных, накопленных десятилетиями», — сказал Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».