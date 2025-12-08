CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Deckhouse Kubernetes Platform стала основой модернизации Росгеолфонда

Платформа контейнерной оркестрации Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант» стала технологической основой для модернизации федеральной информационной системы ФГБУ «Росгеолфонд», обеспечивающей сбор, хранение и предоставление геологической информации. Внедрение платформы позволило организовать переход на отечественное сертифицированное решение в соответствии с требованиями регулятора к объектам критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель компании «Флант».

ФГБУ «Росгеолфонд» осуществляет государственное геологическое информационное обеспечение изучения недр и использования минерально-сырьевой базы России. В ведении учреждения находится разработка и сопровождение федеральной информационной системы — Единого фонда геологической информации о недрах, построенной на микросервисной архитектуре и развернутой в собственном ЦОДе организации. Ранее часть инфраструктуры базировалась на решениях зарубежного вендора. Поскольку система относится к объектам критической информационной инфраструктуры, перед специалистами встала задача выбора новой платформы оркестрации контейнеров, соответствующей требованиям регулятора по использованию отечественного сертифицированного программного обеспечения.

Команда ФГБУ «Росгеолфонд» определила контейнеризацию как стратегическое направление развития инфраструктуры и выбрала Deckhouse Kubernetes Platform Certified Security Edition — первую платформу, получившую сертификат ФСТЭК России и включённую в реестр отечественного программного обеспечения. Выбор был обусловлен соответствием требованиям регулятора к объектам критической информационной инфраструктуры, а также полным соответствием нормативным требованиям, предъявляемым к системам государственного значения. Критериями отбора стали высокая стабильность, надёжность и безопасность платформы, подтверждённые её зрелой архитектурой и опытом эксплуатации в сложных производственных средах.

Внедрение DKP проводилось с использованием современных практик построения архитектуры высокой доступности. В рамках проекта были реализованы несколько окружений согласно их назначению и уровню критичности предоставляемых сервисов. В процессе активное участие принимали команды информационной безопасности заказчика. Наличие в платформе встроенных функций безопасности, таких как сканирование образов, политики безопасности и аудит событий, позволило полностью закрыть все требования ИБ, предъявляемые к контейнерной инфраструктуре. В дальнейшем это обеспечило возможность запустить информационную систему в соответствии со всеми требованиями регулятора.

«Наша система — Единый фонд геологической информации о недрах — обеспечивает сбор, хранение и предоставление всей накопленной геологической информации в электронном виде по территории Российской Федерации. Переход на Deckhouse Kubernetes Platform позволил организовать создание современной и надёжной инфраструктуры, соответствующей всем требованиям к объектам критической информационной инфраструктуры. Глобальная цель нашей работы — создание цифровой модели Земли, чтобы по каждому участку недр можно было понимать, какие ресурсы там находятся», — отметил представитель ФГБУ «Росгеолфонд».

«Для нас важно, что Deckhouse Kubernetes Platform стала частью решения, отвечающего за сохранение и предоставление геологической информации федерального значения. Мы более 7 лет занимаемся развитием платформы, обладаем глубокой экспертизой и полностью понимаем, какие задачи она должна решать в критически важных системах. На DKP запущено свыше 1 тыс. кластеров в крупных компаниях нефтегазовой отрасли, финансового сектора, ритейла и других отраслей. Выбор платформы обусловлен её полным соответствием требованиям ФСТЭК, включением в реестр российского программного обеспечения и высокой степенью зрелости. Это позволяет использовать DKP в составе федеральных информационных систем, где критически важны стабильность, безопасность и изоляция данных, накопленных десятилетиями», — сказал Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Рынок услуг с использованием БПЛА в России в 2025 году превысил 26 миллиардов

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Россия под атакой: Против граждан развернута новая схема мошенничества с фишинговыми ссылками на фото

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще