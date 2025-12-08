CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

Беспилотные комплексы Zala Zarya расширяют географию применения

Специалисты Главного управления МЧС по Республике Марий Эл успешно провели учебно-тренировочные полеты беспилотного авиационного комплекса Zala Zarya-1M. В ходе полета, курируемого руководством подразделения, были в штатном режиме проверены все ключевые тактико-технические характеристики аппарата, включая навигацию, управляемость и интеграцию в действующую систему управления БАС. По результатам испытаний комплекс рекомендован к дальнейшей эксплуатации и включению в состав дежурных средств обеспечения оперативной деятельности подразделения. Об этом CNews сообщили представители Zala.

Также ведомство сообщило о поступлении на вооружение спасателей Забайкальского края беспилотного комплекса Zala Zarya-1. Аппарат, разработанный с учетом специфики работы МЧС, уже готов к работе в сложных климатических условиях региона. Он оснащен мощной оптикой и тепловизором для круглосуточного мониторинга, способен находиться в воздухе до четырех часов и передавать данные на расстояние 20 км. Операторы подразделения прошли полный курс обучения работе с комплексом.

Расширение парка беспилотных авиационных систем позволяет спасательным службам России повышать эффективность мониторинга и реагирования, что подтверждается сотнями успешных применений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

Рынок услуг с использованием БПЛА в России в 2025 году превысил 26 миллиардов

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Россия под атакой: Против граждан развернута новая схема мошенничества с фишинговыми ссылками на фото

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще