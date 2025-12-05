«Визор» запустил плагин для «1С»: расходы на подключение к налоговому мониторингу сократятся вдвое

Команда платформы для перехода в режим налогового мониторинга «Визор» (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг «Т1») представила новое расширение для 1С, позволяющее участникам бизнеса подключаться к системе Федеральной налоговой службы (ФНС) без индивидуальных доработок и привлечения внешних подрядчиков. Об этом CNews сообщили представители НОТА.

Ранее для перехода в режим налогового мониторинга требовалась длительная интеграция данных с автоматизированной информационной системой (АИС) «Налог-3», ручная адаптация документов и дополнительные доработки учетной системы под требования ФНС. Новое решение предлагает готовый автоматический набор опций и инструментов, который можно установить в действующую учетную систему «1С» любой конфигурации.

В рамках одного решения автоматизируется вся подготовка сведений для передачи в налоговый орган: система сама присваивает первичным документам коды справочников ФНС, собирая разрозненную документацию из «1С», архивов и сетевых папок в единый поток. При этом расширение передает в «Визор» ссылки на файлы, вместо самих вложений, значительно снижая нагрузку на инфраструктуру, и проверяет наличие скан-образов к каждой бухгалтерской операции, чтобы в ответ на запрос инспекции предоставлять полные и достоверные данные.

Использование нового расширения сокращает расходы на интеграцию с АИС «Налог-3» на 40–50%, поскольку оно не требует привлечения разработчиков для индивидуальных доработок учетной системы – все необходимое уже собрано. В дальнейшем планируется увеличение перечня поддерживаемых опций и доступных к автоматической передаче потоков данных. Такой подход обусловлен постоянным развитием сценариев подключения к с АИС «Налог-3» со стороны ФНС России.

Также команда платформы «Визор» расширила функциональность продукта, добавив возможность работы с несколькими юридическими лицами в едином интерфейсе. Теперь крупные компании, имеющие несколько юридических лиц, могут вести налоговый мониторинг по ним в одном окне без переключений между витринами и дополнительного дублирования информации. Новый функционал экономит ресурсы на внедрение ПО и обеспечивает унифицированный подход ко взаимодействию с налоговыми органами.

«Переход компаний на налоговый мониторинг традиционно сопровождается техническими сложностями: длительным подключением, привлечением подрядчиков и ручной подготовкой документов. Наше новое решение для «1С» позволяет избежать сложных интеграций и перестройки процессов, что особенно актуально для растущего числа российских компаний, использующих эту систему. Кроме этого, нередки примеры, когда в режим налогового мониторинга вступают целых холдинги. И функция работы с несколькими юридическими лицами в единой витрине Визор — это специальная разработка именно для таких заказчиков», — отметил Александр Кочетков, владелец платформы для перехода в режим налогового мониторинга «Визор».