«Техзор»: цифровизация стройплощадок – зона высокого роста в девелопменте

Сбербанк провел исследование ИТ-ландшафта 43 средних и крупных девелоперов с портфелем более 8 млн м², выявив уровень цифровизации ключевых процессов строительства многоквартирных домов. Крупные игроки (300-600 тыс. м²) полностью автоматизировали поддерживающие функции: CRM, бухгалтерию, каталоги объектов (100%). Более того, 86% используют системы управления проектами, управленческого учета и документооборота. Средние компании (50-300 тыс. м²) также освоили базу, но в сложных задачах: бюджетировании, стройконтроле, поставках – проникновение ИТ-решений составляет всего 47-56%, упор идет на бюджетные готовые решения и простые интеграции. Об этом CNews сообщили представители ГК «Техзор».

«Офисная» цифровизация создает надежный фундамент, но ключ к преимуществу – на стройплощадках: даже идеальная бухгалтерия не компенсирует задержки или проблемы с качеством строительства. Именно цифровизация «на местах», в стройконтроле и приемке помещений, остается зоной роста из-за низкого уровня проникновения технологий – идеальным окном для SaaS-решений.

«Стройконтроль и приемка помещений – области, где цифровизация только набирает обороты. Внедрение цифровых инструментов здесь создает пространство для оптимизации процессов, обеспечивая девелоперам укрепление позиций на рынке», – отметил Андрей Бородкин, генеральный директор ГК «Техзор».

