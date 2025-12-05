CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Российская система мониторинга Datcheck получила ИИ-модули для прогнозирования сбоев

ГК «Датарк» совместно с научной командой УрФУ завершила работу над модулями предиктивной аналитики системы мониторинга Datcheck для центров обработки данных (ЦОД) и промышленной инфраструктуры. Решение позволяет выявлять потенциальные неисправности, оптимизируя эффективность работы охлаждения и других инженерных комплексов.

Модули создавались на основе математических моделей и машинного обучения. На основании научных разработок проект Datcheck в сентябре 2025 г. стал резидентом технокластера «Сколково».

Для испытаний комплекса был смоделирован участок машинного зала ЦОД с межрядным охлаждением. На площадке специалисты имитировали различные типы неисправностей такие как утечка фреона и загрязнение теплообменника. В рамках тестирования анализировались показатели более десятка параметров системы охлаждения и электроснабжения.

«Мы находимся в точке, где становится недостаточно иметь систему классического мониторинга. Внезапный отказ системы инженерного оборудования в ЦОДе может привести к миллионным убыткам из-за простоя IT-инфраструктуры. Наша цель — не просто зафиксировать сбой, а не дать ему случиться», — отметил генеральный директор «Датчек» Павел Соловьев.

По его словам, каждая из критичных ситуаций происходит по стечению определенных обстоятельств. Модули предиктивной аналитики во время тестов детектировали аварии раньше на 6-10 суток до того, как они произойдут. Сейчас обновление Datcheck находится на завершающей стадии закрытого тестирования.

