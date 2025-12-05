Робот от «Первого Бита» в шесть раз ускорил бухгалтерский процесс сети «Подружка» в Казахстане

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по роботизации бизнес-процессов для сети магазинов косметики и парфюмерии «Подружка» в Казахстане (ТОО «Табер Трейд КЗ»). Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Внедрение программного робота на платформе PIX RPA позволило автоматизировать рутинные операции в бухгалтерии, что привело к ускорению ключевого процесса в шесть раз, экономии рабочего времени бухгалтера до двух часов в день и повышению точности данных.

«Благодаря внедрению PIX RPA при поддержке компании «Первый Бит» мы роботизировали процессы по отчетам и отправке ЭСФ. Теперь бухгалтер не тратит на это время и может сосредоточиться на других, более сложных и требующих экспертного подхода задачах. Роботизация также позволила повысить скорость и точность обработки данных, избавила от ошибок и упростила контроль за операциями», — сказала главный бухгалтер ТОО «Табер Трейд КЗ» Ирина Леонтьева.

Ранее сотрудникам компании приходилось ежедневно тратить от полутора до двух часов на сбор и сверку данных о розничных продажах из различных учетных систем, а также на подготовку и отправку электронных счетов-фактур. Эти трудоемкие процессы сопровождались рисками ошибок из-за человеческого фактора.

Для решения задачи руководство обратилось к специалистам интегратора «Первый Бит» (Алматы), которые внедрили программного робота для автоматизации этих операций. Теперь система самостоятельно, согласно установленному расписанию, собирает данные из ОФД, внешней системы учета и «1С», проводит их сверку, контролирует корректность документов и формирует итоговый отчет.

Кроме того, робот автономно формирует и отправляет электронные счета-фактуры через сервер ИС ЭСФ с использованием электронной цифровой подписи. Все процессы теперь занимают около 20 минут, что в шесть раз быстрее ручного труда, а сотрудники оперативно получают уведомления о любых несоответствиях.

Проект сдан в промышленную эксплуатацию 22 августа 2025 г.

«Данный проект наглядно демонстрирует, как современные технологии RPA могут трансформировать ежедневные бизнес-процессы, делая их более эффективными и безошибочными. Модульная архитектура решения позволяет легко масштабировать его при расширении сети, что особенно актуально для крупных ритейлеров», — отметил руководитель отдела продаж компании «Первый Бит» в Алматы Руслан Смаилов.