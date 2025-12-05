Обновление «Р7 команда»: запуск супераппа, гибкая пересылка и фокус на активных спикерах

«Р7» выпустила обновление сервера и десктопного клиента видеоконференцсвязи «Р7 команда», который является неотъемлемым элементом «Р7 офис». Десктопный клиент стал настоящим суперприложением (супераппом). Теперь можно не только общаться с коллегами, но и пользоваться другими модулями решения для совместной работы и коммуникаций «Р7 офис». Кроме того, появились новые опции пересылки сообщений, улучшен интерфейс групповых звонков, а в текстовых сообщениях теперь можно использовать теги.

Десктопный клиент «Р7» команда официально стал супераппом, теперь он представляет собой интерфейс для работы со всеми модулями. Не покидая приложения «Р7 команда», пользователь сможет планировать мероприятия в календаре, работать с сервисом «Р7 графика», искать нужных людей в модуле контактов, работать с электронной почтой или проводить операции с файлами в «Р7 диск». Иконки доступа к этим и другим сервисам теперь располагаются на вертикальной панели слева.

Радикально расширились опции при пересылке сообщений. Если через контекстное меню переслать сообщение, выбрать чат для отправки и нажать значок из трех точек, система выведет контекстное меню, в котором можно будет скрыть имя отправителя, изменить адресата пересылки или вовсе ее отменить.

Среди режимов отображения участников группового вызовы появилась удобная опция, позволяющая показывать на экране только активных участников, у которых включена камера, микрофон или демонстрация экрана. Воспользоваться новым режимом можно, нажав кнопку выбора режима отображения участников на панели дополнительных функций в окне звонка — выбрать пункт «Скрыть участников без видео и аудио». Еще одна важная новость: в текстовых сообщениях теперь можно проставлять теги, что упрощает поиск информации и позволяет структурировать сообщения в чатах.

Также пользователей «Р7 команда» теперь предупреждают о записи звонка: система предлагает дать согласие по этому поводу, а если в течение 10 секунд его не поступило, сервис будет считать, что пользователь не против записи. Те же, кто не согласен записываться, будут автоматически исключены из конференции.

Плюс ко всему прочему в панели закрепленных сообщений в чате появилась кнопка, позволяющая показать их все. Это сильно облегчает навигацию, в случае если закрепленных сообщений несколько.