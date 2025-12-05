CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Обновление «Р7 команда»: запуск супераппа, гибкая пересылка и фокус на активных спикерах

«Р7» выпустила обновление сервера и десктопного клиента видеоконференцсвязи «Р7 команда», который является неотъемлемым элементом «Р7 офис». Десктопный клиент стал настоящим суперприложением (супераппом). Теперь можно не только общаться с коллегами, но и пользоваться другими модулями решения для совместной работы и коммуникаций «Р7 офис». Кроме того, появились новые опции пересылки сообщений, улучшен интерфейс групповых звонков, а в текстовых сообщениях теперь можно использовать теги.

Десктопный клиент «Р7» команда официально стал супераппом, теперь он представляет собой интерфейс для работы со всеми модулями. Не покидая приложения «Р7 команда», пользователь сможет планировать мероприятия в календаре, работать с сервисом «Р7 графика», искать нужных людей в модуле контактов, работать с электронной почтой или проводить операции с файлами в «Р7 диск». Иконки доступа к этим и другим сервисам теперь располагаются на вертикальной панели слева.

Радикально расширились опции при пересылке сообщений. Если через контекстное меню переслать сообщение, выбрать чат для отправки и нажать значок из трех точек, система выведет контекстное меню, в котором можно будет скрыть имя отправителя, изменить адресата пересылки или вовсе ее отменить.

Среди режимов отображения участников группового вызовы появилась удобная опция, позволяющая показывать на экране только активных участников, у которых включена камера, микрофон или демонстрация экрана. Воспользоваться новым режимом можно, нажав кнопку выбора режима отображения участников на панели дополнительных функций в окне звонка — выбрать пункт «Скрыть участников без видео и аудио». Еще одна важная новость: в текстовых сообщениях теперь можно проставлять теги, что упрощает поиск информации и позволяет структурировать сообщения в чатах.

Также пользователей «Р7 команда» теперь предупреждают о записи звонка: система предлагает дать согласие по этому поводу, а если в течение 10 секунд его не поступило, сервис будет считать, что пользователь не против записи. Те же, кто не согласен записываться, будут автоматически исключены из конференции.

Плюс ко всему прочему в панели закрепленных сообщений в чате появилась кнопка, позволяющая показать их все. Это сильно облегчает навигацию, в случае если закрепленных сообщений несколько.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Snapchat все. В России заблокировали один из самых безопасных мессенджеров в мире. Опрос

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще