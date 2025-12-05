MWS Cloud запустила сервис по установке готовых серверов с GPU для работы с ИИ в периметре предприятий

MWS Cloud сообщает о запуске нового сервиса — MWS GPU on-premises, в рамках которого компания будет устанавливать серверы с графическими ускорителями (GPU), необходимые для обучения и инференса искусственного интеллекта в периметре предприятий. GPU можно будет как приобрести, так и взять в аренду. Таким образом, MWS Cloud вышла на 120 миллиардный рынок on-premises GPU. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках сервиса специалисты MWS Cloud помогут компаниям определить конфигурацию серверов с GPU, необходимую для решения ее задач, а также предоставят оборудование, помогут его установить и возьмут на себя его поддержку на всех этапах эксплуатации.

Оборудование будет предоставляться в составе серверов с разной конфигурацией передовых графических ускорителей. Компании смогут установить как готовые конфигурации, так и собрать их индивидуально под себя в форматах. Серверы могут быть развернуты на площадке компании или в дата-центре MWS Cloud. Их можно будет как приобрести, так и взять в аренду.

Сервис ориентирован на компании, которым в соответствии с требованиями российского законодательства требуется развёртывание вычислительных мощностей с GPU в закрытом контуре. Например, промышленным компаниям для интеграции с существующими on-premises системами, медицинским компаниям, работающим с персональными данными пациентов при диагностике с помощью ИИ.

«В России множество предприятий, которые по требованиям информационной безопасности или регуляторных норм могут разворачивать инфраструктуру только on-premises. Благодаря наличию готовых конфигураций MWS Cloud может развернуть их для компаний в считанные дни, что позволит им сократить время на закупку оборудования и оперативно приступить к работе с искусственным интеллектом. Инфраструктура может масштабироваться в зависимости от задач и объемов вычислений. Это обеспечивает гибкость при расширении существующих проектов и адаптации решений под индивидуальные требования клиента. А возможность взять сервера с GPU в аренду позволяет перевести капитальные вложения в гибкую систему оплаты», — сказал директор по новым облачным продуктам Алексей Кузнецов.