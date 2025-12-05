CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» разогнал интернет в старинном городе Нерехте

Связисты построили новые телеком‑объекты в старинном городе Костромской области Нерехте. Новое оборудование работает в стандарте 4G, обеспечивая около 20 тыс. жителей стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Нерехта — небольшой город, известный в дореволюционной России своим солеваренным и ткацким промыслами — находится на юго‑западе Костромской области рядом с одноименной железнодорожной станцией. Инженеры «МегаФона» ввели в эксплуатацию новое телекоммуникационное оборудование в историческом центре и на его окраинах.

Новое качество мобильного интернета стало доступно не только в историческом городе, богатом на арт‑объекты и памятники церковной архитектуры XIX века. В зону улучшения попали еще пять локаций Нерехтского района: деревни Климушино и Уланиха, а также села Григорцево, Федоровское и Воскресенское, где суммарно проживает около тысячи человек. Инженеры «МегаФона» построили новые и модернизировали существующие базовые станции, увеличив зону покрытия и скорость мобильного интернета примерно на треть: максимальная скорость передачи данных теперь может достигать 40 Мбит⁄с.

«Для жителей крупных городов стабильная сотовая связь и быстрый интернет уже давно являются привычной повседневностью наряду с доступностью общественного транспорта, центральным водоснабжением и отоплением. Важно, чтобы у всех жителей Костромской области были равные возможности пользоваться всеми современными цифровыми технологиями и услугами в комфортных условиях. Поэтому обеспечение мобильной связью четвертого поколения жителей небольших райцентров — это важная задача, которую мы планомерно решаем», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

