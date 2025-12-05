CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» разогнал интернет для спортсменов Тутаева

«МегаФон» запустил новое 4G-покрытие на территории спортивной школы «Старт» в городе Тутаеве Ярославской области. Теперь любители спорта — от профессиональных спортсменов и организаторов соревнований до семей с детьми, приходящих «поболеть» или позаниматься, — смогут звонить и пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Спортшкола «Старт» — один из ключевых спортивных объектов Тутаева, третьего по численности населения города в Ярославской области. Здесь тренируются сборные команды по волейболу, мини-футболу, художественной гимнастике, тяжелой атлетике, дартсу, проходят районные, областные и всероссийские соревнования. Чтобы гости и участники мероприятий оставались на связи, «МегаФон» увеличил покрытие на территории спорткомплекса и в соседних зданиях на улице Комсомольской.

Новое телеком-оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Это значит, что интернет будет стабильным и быстрым даже при большом скоплении людей, например, во время турниров и спортивных состязаний.

«Для нас важно, чтобы каждый, кто приходит в “Старт”, будь то опытный спортсмен или болельщик, чувствовал себя комфортно. Устойчивый сигнал на спортивных объектах помогает координировать команды, делиться эмоциями в реальном времени и просто быть на связи с близкими. Мы как телеком оператор развиваем инфраструктуру в таких локациях, чтобы скоростной мобильный интернет в смартфонах посетителей был на подъездных путях, трибунах, трассах и внутри зданий. Так, в прошлом году мы модернизировали телеком-оборудование в спортивном комплексе “Арена-2000. Локомотив“», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

