Более 10 тыс. консультаций провел «Добробот» на регпортале

Виртуальный помощник на портале госуслуг Подмосковья уже провел более 10 тыс. консультаций по земельно-имущественным вопросам. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Добробот не просто отвечает на вопросы: он уточняет детали, анализирует информацию и предлагает именно ту услугу, которая нужна. Результат – свыше 5 тыс. переходов к электронным формам услуг по его рекомендациям. Чаще всего пользователи переходили в услугу по предоставлению земельных участков без проведения торгов», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

«Добробот» – умный помощник на портале госуслуг Московской области, который круглосуточно консультирует по земельным и имущественным вопросам и подсказывает нужную услугу для конкретного случая.

Найти «Добробота» можно на главной странице регпортала и в разделах «Жилье» и «Земля». На главном экране мобильного приложения «Добродел» находится баннер, через который можно тоже попасть в диалог с ботом. Также виртуальный помощник автоматически появляется во всплывающем окне на страницах услуг министерства имущественных отношений Московской области.

