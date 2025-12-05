CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Автогенерация правил в контуре ML-модуль от «БПС Инновационные программные решения»

ML‑модуль от компании «БПС Инновационные программные решения» для банковской сферы дает возможность обрабатывать огромные массивы данных и принимать решения с минимальной задержкой. Данный модуль входит в Систему предотвращения мошенничества (Реестровая запись №3625 от 28.06.2017) и позволяет фрод-офицерам самостоятельно тренировать модель данных. Об этом CNews сообщили представители «БПС Инновационные программные.

Как работает ML-модуль для автоматической генерации или рекомендации правил: на основе выявленных закономерностей модуль формирует новые правила проверки, расширяя типовой набор сценариев.

Сейчас настройка правил — это ключевой элемент антифрод системы. Они формируются и настраиваются вручную на стороне команд фрод-офицеров. ML-модуль является тем инструментом, который может помочь сформировать правила автоматически на основе ранее выявленных и размеченных мошеннических операций.

«Разметка данных в настоящее время проводится практически всеми банками, которые смотрят в сторону сокращения фродовых транзакций. Так что, данный пункт, хоть и является необходимостью для работы машинного обучения, также уже имеется в распоряжении самих банков. В нашей Системе предотвращения мошенничества мы предоставляем возможность автоматизированной генерации правил на основе размеченных исторических данных. Это позволяет команде фрод аналитиков банка ускорить создание правил и извлечь максимум из имеющихся данных, выявляя не всегда очевидные закономерности и сценарии, учет которых в аналитических моделях обеспечит лучшую точность и эффективность системы противодействия мошенничеству», – сказал Максим Кузин, руководитель продукта «Система предотвращения мошенничества», компании «БПС Инновационные программные решения».

