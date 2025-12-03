Треть пермяков ежедневно используют ИИ

МТС AdTech и «Медиалогия» провели исследование по использованию искусственного интеллекта среди россиян, в том числе и среди жителей Пермского края. Выяснилось, что 31% пермяков использует нейросети для личных целей и работы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Исключительно в личных целях искусственным интеллектом пользуются 28% жителей Прикамья, 3% пермяков – для решения рабочих задач. А 38% признались, что не используют нейросети вообще. При этом подавляющее большинство пермяков относятся к ним положительно.

На рабочем месте нейросети помогают пермякам чаще всего в написании и обработке текстов (22%), а также для поиска информации и аналитики. В личных целях жители Пермского края используют ИИ в первую очередь как «умную поисковую систему» для ответов на вопросы (26%) и как творческий инструмент для генерации изображений, аватаров или видео (19%).

Среди пользователей нейросетей 53% составляют женщины и 47% — мужчины. В среднем пользователи нейросетей проводят около пяти минут, работая с текстом, и примерно 13 минут — создавая изображения. Среди россиян, которые регулярно пользуются нейросетями, больше всего людей до 24 лет (25%) и в возрасте 35–44 лет (22%). Реже их используют люди 25–34 лет (13%) и 45–54 лет (17%). Нейросети востребованы и среди людей старшего возраста: среди тех, кому за 55 и старше 65 лет, каждый десятый использует их регулярно.

Каждый десятый пользователь нейросетей работает на себя, инвестирует или имеет собственный бизнес, а каждый третий имеет доход выше среднего.

Наиболее популярными сервисами в январе-ноябре 2025 г. в России были Alice AI, ChatGPT, DeepSeek, GigaChat, Perplexity и «Шедеврум», причем каждый второй россиянин выбирал отечественные решения. Лидерами по популярности стали DeepSeek среди иностранных продуктов и Alice AI среди российских. В социальных сетях чаще всего упоминался ChatGPT.

Исследование МТС AdTech основано на обезличенных данных о входах 32 млн россиян - уникальных пользователей нейросетей в чат-боты через компьютерные и мобильные браузеры, а также имеющиеся официальные приложения. Ежемесячная активная аудитория определяется как число пользователей, взаимодействующих с сервисом не реже одного раза в месяц.

Данные «Медиалогии» по русскоязычным социальным сетям включают публикации из VK, Telegram, OK, «Дзена», YouTube, TikTok, X, RuTube и других платформ. При анализе регионального распределения учитываются только те посты, в которых авторы указывают свой город проживания.