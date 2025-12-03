CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Скопление поселков возле Северного объезда «МегаФон» обеспечил связью

Связь «МегаФона» получили жители поселка Катковский в Новосибирской области. Оператор запустил новое телеком-оборудование, что позволило расширить зону покрытия 4G в населенном пункте и обеспечить максимальную скорость интернета до 60 Мбит/с, повысив эффективность сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Катковский – небольшой населенный пункт, где проживает около 200 человек, но к нему вплотную примыкают еще несколько населенных пунктов – Воробьевский, Затонский, а также дачные общества и коттеджные поселки, таким образом, образуя обширную сельскую агломерацию.

Возведенная базовая станция покрывает всю эту территорию, а также часть Северного объезда, который входит в структуру федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш». По этой трассе большегрузы обходят Новосибирск.

Специалисты компании задействовали низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные диапазоны LTE. Это позволяет передавать больше данных и обеспечивать уверенный прием сигнала. Обновленная сеть стала опорой и для «умных» технологий, которые все чаще применяются в загородных домах. Сильный LTE‑сигнал позволяет удаленно управлять системами отопления, видеонаблюдения и другими гаджетами – особенно актуально это в преддверии наступающих сибирских морозов, когда надежность таких систем напрямую влияет на комфорт и безопасность.

«Мы хотим, чтобы люди, живущие в области, имели такую же хорошую связь, как и горожане. Зимой очень важно, чтобы умные устройства и онлайн-сервисы работали без перебоев – это нужно, чтобы дома было тепло и безопасно, а клиенты всегда оставались на связи и чувствовали себя спокойно. Вместе со строительством новых базовых станций, инженеры компании проводят рефарминг частот на уже действующем оборудовании, как в черте города, так и за его пределами. Рефарминг – перевод части частотного ресурса, задействованного в сетях 2G и 3G, в современный стандарт 4G. В 2025 г. специалисты оператора выполнили работы по данному направлению на 269 телеком-объектах», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

