CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Новое решение «Управление договорами» разработано для платформы Docsvision

Компания «ДоксВижн» выпустила готовое решение «Управление договорами» для СЭД/ECM-платформы Docsvision. Новинка разработана для внедрения CLM-систем на крупных и средних предприятиях.

Решение «Управление договорами» позволяет автоматизировать все этапы жизненного цикла договора в организации. В решении поддерживается подготовка договоров на основе шаблонов, настройка маршрутов согласования, проверка благонадёжности контрагентов, подписание договоров электронной подписью и обмен ими через операторов ЭДО.

Новое решение также обеспечивает контроль исполнения договоров. В системе можно задавать контрольные точки по документу, назначать для них сроки и ответственных сотрудников, а затем отслеживать исполнение автоматически созданных заданий.

«Сегодня даже крупные предприятия всё чаще стремятся начинать проекты автоматизации, опираясь на готовый прототип, который можно доработать с минимальными затратами времени и ресурсов. Наше новое решение служит такой основой для внедрения систем управления жизненным циклом договоров. В «Управлении договорами» собраны лучшие практики по автоматизации этого контура документооборота, а low-code-инструменты Docsvision упрощают и ускоряют адаптацию под индивидуальные требования заказчика», – сказал Алексей Рождественский, эксперт по продукту компании «ДоксВижн».

В новом решении преднастроен целый ряд функций и объектов, в том числе карточки договоров, дополнительных соглашений и актов, шаблоны документов, справочники, типовые маршруты согласования, бизнес-процессы и скрипты для автоматизации, конвертация документов в формат PDF/A с наложением штампа с регистрационными данными.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тимофей Абраменко, «Ростелеком»: Попытки автоматизировать хаос никогда не дают результата

Российская корпорация мирового масштаба спасается от иностранного ПО и массово переходит на знаменитый суверенный Linux

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

АО «ГЛОНАСС» собралось на IPO ради технологического суверенитета

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще