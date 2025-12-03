Новое решение «Управление договорами» разработано для платформы Docsvision

Компания «ДоксВижн» выпустила готовое решение «Управление договорами» для СЭД/ECM-платформы Docsvision. Новинка разработана для внедрения CLM-систем на крупных и средних предприятиях.

Решение «Управление договорами» позволяет автоматизировать все этапы жизненного цикла договора в организации. В решении поддерживается подготовка договоров на основе шаблонов, настройка маршрутов согласования, проверка благонадёжности контрагентов, подписание договоров электронной подписью и обмен ими через операторов ЭДО.

Новое решение также обеспечивает контроль исполнения договоров. В системе можно задавать контрольные точки по документу, назначать для них сроки и ответственных сотрудников, а затем отслеживать исполнение автоматически созданных заданий.

«Сегодня даже крупные предприятия всё чаще стремятся начинать проекты автоматизации, опираясь на готовый прототип, который можно доработать с минимальными затратами времени и ресурсов. Наше новое решение служит такой основой для внедрения систем управления жизненным циклом договоров. В «Управлении договорами» собраны лучшие практики по автоматизации этого контура документооборота, а low-code-инструменты Docsvision упрощают и ускоряют адаптацию под индивидуальные требования заказчика», – сказал Алексей Рождественский, эксперт по продукту компании «ДоксВижн».

В новом решении преднастроен целый ряд функций и объектов, в том числе карточки договоров, дополнительных соглашений и актов, шаблоны документов, справочники, типовые маршруты согласования, бизнес-процессы и скрипты для автоматизации, конвертация документов в формат PDF/A с наложением штампа с регистрационными данными.