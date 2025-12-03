Мониторы будущего для офисов настоящего: серия Acer Vero B8 уже в продаже

На российском рынке появилось семейство мониторов Acer Vero B8, включающее в себя модели Vero B248YG на 24 дюйма и Vero B278UG на 27 дюймов. Оба дисплея рассчитаны на офисную и корпоративную среду: упор сделан на устойчивость, широкие возможности подключения, встроенные средства для видеосвязи и точную цветопередачу, необходимую для рабочих задач и коллаборации. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Линейка Acer Vero B8 сочетает минималистичный дизайн с продуманной эргономикой, что позволяет встроить их в любое рабочее пространство. При этом они обладают всем необходимым для решения бизнес-задач: мониторы предлагают встроенные веб‑камеры с микрофонами и динамиками, аппаратные KVM‑функции, мощные USB‑хабы и сетевой порт RJ45. Такая комбинация превращает обычные мониторы в полноценную рабочую станцию для офиса и удаленки.

Основные характеристики Acer Vero B248YG и Vero B278UG — диагональ: 23,8” и 27”; тип матрицы: IPS; разрешение: 1920 x 1080 / 2560 x 1440; частота обновления: 120 Гц; минимальная задержка: 4 мс; поддержка AMD FreeSync; яркость: до 300 кд/м² и 350 кд/м²; порты: 1 х HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x DP-out, 1 x USB-C (с подачей питания PD 100 Вт), 1 x RJ45, 3x USB-A (3.2 Gen2), 1x USB-B, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2 х 5 Вт; дополнения: камера 5 Мп, микрофоны; подставка с регулировкой высоты, поворота, наклона, портретным режимом; поддержка VESA 100 х 100 мм.

Монитор Acer Vero B248Y G уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 19,32 тыс. руб, а Acer Vero B278U G — от 28,77 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.