ГК «Формула» автоматизировала бизнес-процессы в компании «Техкомгрупп»

Специалисты группы компаний «Формула» успешно завершили процесс автоматизации ведения учета полного цикла ремонта авиационных колес и тормозов на предприятии «Техкомгрупп» на базе системы «1С:ERP». Об этом CNews сообщили представители группы компаний «Формула».

В ходе первого этапа автоматизации консультанты ГК «Формула» провели аудит текущей ситуации в «Техкомгрупп», по результатам которого осуществили переход в данной компании с «1С:УПП» на систему «1С:ERP» с переносом в нее регламентированного учета и всех необходимых документов. После этого на втором этапе работ была проведена автоматизация управленческого и производственного учета, создание в «1С:ERP» автоматизированного рабочего места (АРМ), которое охватывает весь цикл ремонта от приемки компонента до оформления универсального передаточного документа, и запуск процессов планирования, производства и реализации.

Среди поставленных задач компанией «Техкомгрупп» в процессе автоматизации были решены: организация прозрачного процесса работы с давальческими материалами заказчиков, внедрение планирования и контроль сроков ремонтных работ, обеспечение полной прослеживаемости материалов и производственных процессов, управление себестоимостью и ценообразованием, сокращение количества ручных операций и типовых ошибок.

«Благодаря автоматизации бизнес-процессов нашего предприятия, которую осуществляли специалисты ГК «Формула», мы получили единую систему учета всех заказов и материалов, смогли сократить практически вдвое время обработки заказов и минимизировать ошибки при вводе данных и оформлении документов. Автоматизация позволила нам вывести работу с заказчиками на принципиально новый уровень. Сейчас мы можем гарантировать точные сроки, прозрачность всех этапов ремонта и корректность закрывающих документов. Наши заказчики чувствуют стабильность и уверенность в результате, а это главное в нашем сегменте», – сказал генеральный директор компании «Техкомгрупп» Степан Гукасян.

«Результатом нашей совместной плодотворной работы по внедрению системы «1С:ERP» в «Техкомгрупп» стала возможность для этой компании перейти от разрозненных систем к единому цифровому процессу, где весь цикл — от приемки заказа до реализации — выполняется автоматизировано, прозрачно и управляемо, и теперь внедренная ERP-система обеспечивает руководству и владельцам бизнеса стабильную экономию и рост эффективности бизнес-процессов», – сказала генеральный директор группы компаний «Формула» Ольга Васильева.