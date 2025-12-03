Российская корпорация мирового масштаба спасается от иностранного ПО и массово переходит на знаменитый суверенный Linux

Российский производитель удобрений «ФосАгро» решил перевести 7000 работников с иностранного ПО на российский Astra Linux. Процесс идет полным ходом – почти треть ПК уже получили суверенную ОС, оставшиеся обзаведутся ею в течение года. Российский крупный бизнес начал массово переходить на отечественное ПО весной 2022 г.

Программное импортозамещение

Российский производитель удобрений «ФосАгро» инициировал крупномасштабный отказ от иностранного программного обеспечения в пользу отечественного. Более 7000 сотрудников компании больше не будут работать в зарубежной операционной системе, сообщили CNews представители «Группы Астра».

Вместо этой ОС они перейдут на российскую Astra Linux. По данным «Группы Астра», в августе 2024 г. она занимала свыше 75% рынка суверенных операционных систем.

На своем официальном сайте «ФосАгро» называет себя «крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений и мировым лидером в производстве высокосортного фосфатного сырья», также там приводится статистика Российской ассоциации производителей удобрений, согласно которой «ФосАгро» удерживает первое место по объему поставок удобрений.

К моменту выхода материала название операционной системы, которую «ФосАгро» столь масштабно заменяет на Astra Linux, оставалось неизвестным. Редакция CNews обратилась с этим вопросом к представителям «ФосАгро» и «Группы Астра» и ожидает ответа.

С высокой степенью вероятности это ОС Windows. Ее популярность в России хоть и падает, но все еще остается недостижимо высокой.

По данным StatCounter, в ноябре 2025 г. Windows в различных своих версиях была установлена на 81,11% ПК в России. Годом ранее этот показатель был на уровне 86,3%. За тот же период суммарная доля всех существующих дистрибутивов Linux выросла с 2,35% до 3,88%.

Первые шаги

«ФосАгро» намерен перевести на Astra Linux более 7000 сотрудников компании, притом в очень сжатые сроки – до конца 2027 г. Другими словами, до дня «икс» осталось около года.

Более того, за этот же период Astra Linux также будет внедрена в несколько центров обработки данных «ФосАгро». Помимо этого, все производственные площадки компании тоже перейдут на новую ИТ-инфраструктуру.

К моменту выпуска материала процесс перехода уже шел полным ходом. «ФосАгро» перевела на Astra Linux свыше 2000 пользователей в производственных и управленческих подразделениях.

Началось все в 2024 г. с пилотного этапа, в рамках которого «ФосАгро» активно тестировал Astra Linux и попутно отбирал совместимые с этой ОС программы, необходимые ему для работы. С 2025 г. осуществляется основной этап миграции, который включает, помимо прочего, подготовку технической документации, интеграцию Astra Linux с ИБ-системами «ФосАгро», а также создание тестовой среды для опытно‑промышленной эксплуатации.

Своих не бросаем

Как сообщили CNews представители «Группы Астра», самыми сложными в процессе перевода «ФосАгро» на Astra Linux оказались адаптация несовместимого программного обеспечения и переобучение пользователей. Чтобы смягчить этот процесс, компания запустила обучающие курсы, видеоруководства и регулярные семинары. Также «Группа Астра» оказывает «ФосАгро» техническую и консультационную помощь.

Сначала личное, потом государственное

В «Группе Астра» сообщили CNews, что у «ФосАгро» было несколько причин для перехода на Astra Linux. В качестве основного была упомянута потребность в независимости от зарубежных поставщиков и обеспечении стабильных поставок программных решений и их обновлений.

«Для непрерывно действующего предприятия вопрос надежности и бесперебойной работы всей ИТ-инфраструктуры имеет приоритетное значение, поэтому наличие локальной технической поддержки вендора и сертификатов российских регуляторов оказались решающими факторами», – сказали CNews представители «Группы Астра».

Помимо этого, в числе мотивов к импортозамещению ПО было упомянуто поручение Правительства России от 18 июня 2022 г. «О решениях по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которые дали старт формированию индустриальных центров компетенций и развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения, необходимого для замещения зарубежных аналогов.

Что известно о «ФосАгро»

Юридическое лицо производителя удобрений «ФосАгро» – это ПАО «ФосАгро», образованное в Москве в октябре 2001 г. Уставный капитал организации – 323,75 млн руб. – в последний раз он менялся в августе 2013 г.

Пост генерального директора ПАО «ФосАгро» с июля 2025 г. занимает Александр Гильгенберг. Основной вид деятельности компании – «деятельность холдинговых компаний» (код ОКВЭД – 64.20).

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2024 г. ПАО «ФосАгро» получило выручку в размере 71,8 млрд руб., что на 35% меньше, чем в 2023 г. Чистая прибыль в 2024 г. составила 74,7 млрд руб.

На сайте компании указано, что в группу «ФосАгро» входят АО «Апатит» в Череповце (Вологодская область), его филиалы в Кировске (Мурманская область), Балаково (Саратовская область) и Волхове (Ленинградская область), а также предприятия ООО «ФосАгро-Регион», ООО «Инжиниринговый центр «ФосАгро» и АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В.Самойлова». На момент выхода материала «ФосАгро» присутствовала в 74 регионах России, имела 22 региональных офиса и 34 центра дистрибуции.

Отечественному производству – отечественное ПО

За последние четыре года многие крупные российские предприятия объявили о крупномасштабном переходе с иностранного ПО на отечественное. Чаще всего это касалось именно отказа от Windows, но также были и примеры импортозамещения нишевого ПО, например, систем автоматизированного проектирования.

Все началось с ухода Microsoft из России в марте 2022 г. и введения ею многочисленных санкций против российского бизнеса.

Летом 2025 г. CNews освещал случай перехода производителя упаковки «Готэк» свыше 1400 своих сотрудников на российские интернет-сервисы за авторством «Яндекса» вместо аналогичных решений Microsoft, которыми пользовался с 2007 г.

В сентябре 2024 г. «Почта России» решила полностью отказаться от Windows и перейти на российский Linux семейства «Альт». Американскую ОС планировалось удалить со 130 тыс. компьютеров.

В конце февраля 2024 г., о массовом переходе с Windows объявил ВТБ – один из крупнейших российских банков. В качестве альтернативы он выбрал отечественный дистрибутив Astra Linux. План предполагает перевод на эту систему нескольких десятков тысяч компьютеров во всей ИТ-инфраструктуре банка.

В мае 2022 г. «Росатом» объявил о закупке лицензий российской ОС Astra Linux для 130 тыс. рабочих мест – ее установили вместо Windows. Осенью 2023 г. массовое избавление от Windows инициировали «Россети» - они сообщили о приобретении более 100 тыс. лицензий ОС «Альт» компании «Базальт СПО».

В октябре 2024 г. Магнитогорский металлургический комбинат заявил о готовности отказаться от Windows в пользу Astra Linux. В том же месяце CNews писал об аналогичной инициативе «Уральского завода гражданской авиации» – он отказался от почтового сервера Microsoft Exchange в пользу RuPost «Группы Астра» и перевел на него несколько тысяч почтовых адресов. Также завод решил отказаться и от Windows, притом в кратчайшие сроки – до конца 2026 г. В качестве альтернативы была выбрана российская Astra Linux.