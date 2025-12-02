Yandex B2B Tech представила технологию поиска в интернете для ИИ-агентов

Yandex B2B Tech запустила AI Search – технологию, которая позволит бизнесу создавать своих ИИ-агентов на базе поиска «Яндекса». Такие ИИ-помощники умеют обращаться за информацией в интернет и корпоративные системы. С их помощью компании всегда могут получать наиболее актуальную и релевантную информацию для финансового анализа рынка, оперативного мониторинга новостей, маркетинговых исследований и многих других бизнес-задач. Возможность такого поиска по интернету для ИИ-помощников предоставляют только несколько компаний в мире – например, OpenAI и Perplexity. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

AI Search – новый инструмент, в основе которого лежат технологии Search API. С его помощью бизнес сможет настроить генерацию ответа так, чтобы результаты поиска были более точными, актуальными и проверяемыми. Технология позволяет искать информацию в интернете с учетом фильтров по региону и конкретным сайтам. При этом агент будет использовать весь релевантный контент с веб-страниц и подтверждать ответ ссылками на первоисточник.

С AI Search пользователи смогут управлять настройками работы ИИ-агента: выбрать модель для генерации ответа, задать промпт, настроить приоритет источников информации. Для генерации ответа можно использовать не только информацию из интернета, но и внутренние источники компании – например, документы, презентации или pdf-файлы.

«В большинстве случаев ИИ-ассистенты, которыми все уже привыкли пользоваться для личных задач, ищут информацию в интернете. Например, нейросеть Алиса в 60% ответов обращается к поиску Яндекса. Теперь бизнес сможет создать своих поисковых ИИ-помощников на платформе Yandex AI Studio для своих задач, адаптировать их под специфику своего бизнеса и выбрать, как использовать результаты поиска – например, занести их в отчет или базу знаний», – сказал руководитель платформы Yandex AI Studio в Yandex B2B Tech Артур Самигуллин.