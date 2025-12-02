«Телфин» и Whatcrm интегрировали CRM Planfix с Telegram

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил новинку в линейке сервисов Whatcrm — интеграцию системы Planfix с Telegram. Связка бизнес-приложений позволяет равномерно распределять нагрузку между сотрудниками и повышает скорость общения с клиентами.

Благодаря интеграции Planfix с Telegram сотрудники компании имеют возможность обрабатывать онлайн-обращения в разы быстрее в едином интерфейсе CRM, используя все функции системы: автоматическое распределение запросов, оперативное подключение нужных специалистов, закрытые от клиента обсуждения, групповые чаты с коллегами и т.д.

Объединяя бизнес-приложения, компания стандартизирует коммуникации и повышает качество обработки запросов. Общение с каждым клиентом или удаленным сотрудником ведется в отдельной ветке (диалоге Telegram и задаче Planfix); каждая проблема — решается отдельно, нужным специалистом и в удобное для клиента время.

Возможности виджета Whatcrm дополнительно расширяют функциональность интеграции: пользователи могут писать клиентам первыми в Telegram, получают уведомления о пропущенных звонках. Подключение корпоративных чатов в Telegram к Planfix позволяет создавать новые проекты и задачи прямо в ходе общения, что также оптимизирует работу сотрудников.

«Общение сконцентрировано в одной CRM-системе, здесь же хранится история взаимодействий по каждому клиенту компании. Данные не теряются: даже если сотрудник, который начал общение, заболел или ушел в отпуск, коллеги могут бесшовно перевести диалог на себя. Клиент даже не заметит, что с ним работает другой специалист, — все коммуникации с ним идут от лица компании с корпоративного Telegram-аккаунта», — сказал Константин Сурнин, руководитель разработки виджета WhatCRM.