Smart Engines выпустила специализированный датасет поддельных документов для разработчиков ИИ

Исследователи российской ИИ-компании Smart Engines представили датасет с поддельными документами – MIDV-DM. Он включает 8 тыс. изображений с удостоверениями личности России, СНГ и других стран. Вошедшие в набор образцы были изготовлены с помощью наиболее распространенных у мошенников методов подделки. Датасет позволит разработчикам со всего мира обучать, тестировать и совершенствовать антифрод-системы на базе ИИ. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

MIDV-DM стал первым публичным датасетом, который систематизировал все основные способы манипуляций с документами. В основу набора легла 1 тыс. изображений из ранее опубликованной исследователями Smart Engines выборки MIDV-2020: образцы внутреннего паспорта России, национальные паспорта и ID-карты Азербайджана, Латвии, Эстонии, Финляндии и др. Разработчики использовали такие манипуляции с документами, как вставка текстовых полей или фото из «донорского» документа, «маскирование» отдельных полей документа, склеивание разных фрагментов в один образ, вставка посторонних объектов – эмблем, голограмм и др.

Новый набор данных позволяет разработчикам повышать точность антифрод-решений. Это особенно актуально на фоне участившихся случаев мошенничества с поддельными документами – в России число уголовных дел по фальсификации, изготовлению и обороту подделок (ст. 327 УК РФ) увеличилось на 34% и составило 3,9 тыс. в 2024 г. Такие данные представлены в ежегодном исследовании специалистов Smart Engines и юридической фирмы Intellect.

«При создании MIDV-DM мы сознательно вышли за рамки сценариев с текстовыми манипуляциями, детекция которых уже не является проблемой для современных систем. В датасет вошли подделки с изменением подписи, фотографии держателя и отдельных полей документа – то есть полный спектр типичных атак, с которыми на практике сталкиваются банки, МФО и госструктуры. Это позволит ИИ-системам учиться с повышенной точностью видеть не только замененные ФИО, но и сложные структурные несоответствия в документе», – отметил Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

В дальнейшем с помощью MIDV-DM Smart Engines планирует развивать собственную антифрод-систему «Шерлок 2о» – мультимодальную ИИ-модель, способную одновременно работать с изображениями документов из оптического, ультрафиолетового и инфракрасного спектров, текстовыми полями, данными NFC-чипа, штрих-кодами, метаданными и сигнатурами. В общей сложности система проверяет документ на подлинность по 600 параметрам.