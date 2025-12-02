«Рутокен Логон для Linux»: импортозамещенная двухфакторная аутентификация для корпоративных рабочих станций

Компания «Актив» представляет «Рутокен Логон для Linux» – программный продукт для надежной двухфакторной аутентификации в корпоративных системах на базе российских ОС GNU/Linux. Решение помогает быстро настроить безопасный вход через смарт-карты и токены в ОС Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС», автоматизируя управление доступом и соответствуя требованиям регуляторов. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Совместно с токенами и смарт-картами решение закрывает слабые места парольной защиты и предоставляет системным администраторам централизованный инструмент для контроля доступа в соответствии с требованиями регуляторов в области информационной безопасности.

Продукт разработан для ИТ- и ИБ-специалистов, которые сталкиваются со сложностями при внедрении усиленной и строгой аутентификации в гетерогенных парках российских ОС и доменов, таких как MS AD, ALD PRO, «Ред АДМ», FreeIPA и SambaDC. Он упрощает этот процесс, предлагая готовое и совместимое решение.

Основные преимущества для бизнеса

Повышение безопасности за счет замены ненадежных паролей на двухфакторную аутентификацию по сертификатам. Рабочее место автоматически блокируется при извлечении токена или смарт-карты, предотвращая несанкционированный доступ.

Сокращение затрат на администрирование благодаря единому интерфейсу для входа и блокировки, массовому развёртыванию и централизованному управлению через командную строку и GUI снижают нагрузку на ИТ-специалистов.

Продукт соответствует требованиям регуляторов в области обеспечения доступа в государственных и корпоративных системах.

Продукт разработан в России и подходит для работы с отечественными операционными системами и криптографией, что соответствует реализации программы импортозамещения.

Ключевые технические преимущества

Единый удобный интерфейс входа в ОС и блокировки рабочего места. Отображение подключенных аппаратных устройств и доступных учетных записей.

Поддержка современных стандартов MFA. Аутентификация по сертификатам с проверкой статуса отзыва (OCSP/CRL) и по сложному паролю, хранящемуся на токене или смарт-карте.

Гибкое управление. Интеграция с системой «Рутокен Keybox» для централизованного управления жизненным циклом ключей и сертификатов на рабочих станциях, полнофункциональный административный инструмент с командной строкой.

Прозрачное лицензирование. Бессрочные лицензии и бесплатная техническая поддержка в первый год.

Широкие возможности. Автоматическая блокировка рабочего места при отключении токена или смарт-карты, интеграция с SIEM, устойчивость к обновлению ОС и современные инструменты восстановления работоспособности без длительных простоев.

Поддержка различных центров регистрации (УЦ). Поддержка популярных решений: Microsoft CA, SafeTech CA, Dogtag PKI, CA на базе OpenSSL.

«До появления «Рутокен Логон для Linux» внедрение двухфакторной аутентификации в среде российских ОС требовало от администраторов значительных усилий по интеграции и настройке. Наше решение делает этот процесс по-настоящему простым и понятным, закрывая ключевую потребность рынка в надежном и удобном инструменте обеспечения безопасности доступа», — Андрей Шпаков, руководитель направления многофакторной аутентификации компании «Актив».

Благодаря «Рутокен Логон для Linux» у российских компаний и организаций появился удобный инструмент для построения и управления современными системами двухфакторной аутентификации, который значительно упрощает задачи обеспечения безопасности в условиях отечественного ИТ-ландшафта.