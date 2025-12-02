Облачная платформа «Первого Бита» — «Бит.Cloud» прошла аттестацию на соответствие защиты персональных данных

Облачная инфраструктура «Бит.Cloud» интегратора ИТ-решений «Первый Бит» прошла аттестацию соответствия требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и приказам ФСТЭК №17 и №21. Статус подтверждает, что услуга аренды «1С» в облаке теперь предоставляется на защищенной платформе, построенной с использованием сертифицированных средств защиты информации. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

«Аттестация 152-ФЗ — это не просто статус, а гарантия того, что наши клиенты могут работать безопасно и уверенно. Мы сделали инфраструктуру «Бит.Cloud» соответствующей требованиям ФСТЭК, чтобы бизнес получал защищенный сервис «из коробки» и мог быстрее проходить проверки», — сказал руководитель департамента информационных технологии компании «Первый Бит» Максим Горин.

«Бит.Cloud» — это защищенная облачная платформа для аренды «1С», построенная по требованиям законодательства России. Клиентам гарантируется круглосуточная поддержка, надежная защита данных и ежедневные резервные копии рабочих баз.

Аттестация инфраструктуры обеспечивает клиентам, обрабатывающим персональные данные, легитимность их хранения и обработки в соответствии с актуальными требованиями регуляторов. Это снижает риски административных штрафов и упрощает прохождение проверок государственными органами. Соответствие требованиям 152-ФЗ особенно значимо для организаций из регулируемых отраслей, таких как государственный сектор, здравоохранение, финансы и розничная торговля.

Работа на аттестованной платформе минимизирует риски, связанные с незаконной обработкой персональных данных, несанкционированным доступом и нарушением установленных требований по защите информации.

Для полного соблюдения законодательства клиентам также необходимо обеспечить соответствие своих внутренних процессов, включая аттестацию рабочих мест и настройку организационных мер безопасности. Компания «Первый Бит» также предоставляет возможность бесплатной экспресс-оценки соответствия информационных систем компании требованиям 152-ФЗ.