Nan Agency внедрил систему «МояКоманда»

Nan Agency, ведущий ИT-интегратор и разработчик программного обеспечения, реализовала проект цифровой трансформации HR-процессов с помощью комплексной HR-платформы «МояКоманда». За один месяц удалось не только автоматизировать ключевые HR-задачи, но и создать цифровую среду, повысившую эффективность управления персоналом. Об этом CNews сообщили представители компании «Факт».

В результате реализации проекта уже в первый месяц были внедрены: загрузка базы сотрудников и автоматизация планирования отпусков, что упростило кадровое управление; запуск персональных кабинетов с доступом к важной информации и возможностями взаимодействия; интеграция раздела рекрутинга с переносом базы кандидатов, ускорившая поиск и найм лучших специалистов; подключение модулей оценки, развития, адаптации и вовлеченности, включая интерактивный «вопрос дня»; обучение тимлидов организации регулярных 1-on-1 встреч для усиления обратной связи и развития команд.

Благодаря такому комплексному подходу Nan Agency достигла тройного эффекта: автоматизация рутинных задач, прозрачность процессов и значительный рост вовлеченности и удовлетворенности сотрудников.

«Автоматизация существенно снизила рутинную нагрузку, теперь тимлиды уделяют около 20% времени управлению и 80% — стратегии », — сказала Екатерина Воробьева, HRBP Nan Agency и главный инициатор внедрения.

Nan Agency и «МояКоманда» продолжают сотрудничество, развивая HR-автоматизацию и расширяя функциональные возможности платформы.