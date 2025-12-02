CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Команда KTS и девелопер «Сумма Элементов» оцифровали работу с агентами за 1 месяц

Девелопер «Cумма Элементов» и ИT-разработчик KTS реализовали личный кабинет брокера перед стартом продаж новых проектов. За месяц команды запустили «KTS.Агент» с учетом кастомизаций, индивидуальных настроек и интеграций с системами Profitbase и Bitrix24. Об этом CNews сообщили представители KTS.

Кабинет уже введен в эксплуатацию. Теперь партнеры девелопера могут просматривать лоты, назначать встречи и фиксировать клиентов в одном окне.

«Мы понимали, что успех проекта зависит от скорости и синхронности действий. Наша команда выстроила параллельные треки по дизайну, разработке и интеграциям. Чтобы не терять ни дня, мы развернули проект на инфраструктуре KTS — это позволило избежать долгих согласований с хостингом и обеспечить стабильность на этапе тестирования», — Федор Биличенко, директор продукта KTS.Агент и партнер в бизнес-юните KTS PropTech.

В скором времени ИT-команды KTS и ГК «Сумма элементов» также реализуют раздел с материалами по объектам, календарь мероприятий застройщика, генерацию презентаций по помещениям.

Брокеры смогут скачивать презентации, планировки и визуализации, записываться на просмотры, презентации и внутренние встречи, формировать PDF-документы в фирменном стиле для отправки клиентам напрямую в кабинете.

