Группа «Борлас» (ГК Softline) и «СиГИС Технологии» (ГК «ВС Лаб») представили единое решение на основе интеграции cGIS Pro с МСУ ТОиР

Группа «Борлас» (ГК Softline) и компания «СиГИС Технологии» (ГК «ВС Лаб») объявили об интеграции технологий создания цифрового двойника и управления процессами технического обслуживания и ремонтами производственных объектов. Данное решение включает в себя управление территориями, оценку технического состояния и контроль соответствия бизнес-процессов в ТОиР. Об этом CNews сообщили представители «Борлас».

Платформа cGIS Pro (реестровая запись №12850) — это универсальный инструмент для работы с пространственными и атрибутивными данными, который позволяет создавать цифровые двойники территории, включая точные цифровые генпланы, отслеживать перемещение объектов в реальном времени и интегрировать без миграции данные из внешних источников, таких как ERP-системы, СОД, IoT и другие корпоративные платформы.

Мобильная система управления техническим обслуживанием и ремонтами (МСУ ТОиР, реестровая запись №21419) – разработка Группы «Борлас», позволяющая пользователям организовать мониторинг технического состояния объектов контроля и соответствия нормативным требованиям к выполнению технологических процессов, планирование и управление выполнением ремонтных мероприятий.

Интеграция cGIS Pro с МСУ ТОиР реализована на едином технологическом стеке, ее ключевая особенность заключается в бесшовном объединении решений в одном веб-интерфейсе. Единое информационное пространство агрегирует данные о состоянии оборудования, BIM-моделей и цифрового генерального плана территории, включая ЦМР. Текущее состояние оборудования отображается и анализируется с учетом пространственного расположения и взаимосвязи с BIM-моделями, а инструмент геоаналитики дает возможность строить тепловые карты состояния оборудования на территории. При этом cGIS Pro предоставляет возможность включать данные ТОиР в аналитические дашборды и интегрировать их с другими информационными системами.

Решение предоставляет заказчикам возможность не только оперативно реагировать на аварийные ситуации, но и предотвращать их, обеспечивая эффективность управленческих решений на уровне крупных объектов производственной инфраструктуры. На уровне исполнения система позволяет детализировать места возникновения инцидентов, спланировать мероприятия по минимизации рисков и ущерба, а также управлять мероприятиями по обслуживанию и ремонтам. Это позволяет бизнесу прогнозировать риски, оптимизировать расходы, ускорять принятие решений в реальном времени и уменьшать эксплуатационные затраты, обеспечивая: сокращение времени принятия решений на 30–50% вследствие уменьшения цикла планирования и эксплуатации; увеличение жизненного цикла объектов на 15–25% благодаря оптимизации ресурсов и снижению рисков; уменьшение времени простоев на 25–35% и количества инцидентов на 20%; рост производительности команд за счет автоматизации процессов на 40%.

Создание единого информационного пространства в составе цифрового двойника территории устраняет «разрывы» между отделами, повышая прозрачность и эффективность их взаимодействия, снижая ошибки в данных, что способствует лучшему соответствию нормам и стандартам, а также ускорению инноваций в проектной деятельности.

«Интеграция собственных решений группы «Борлас» и «СиГИС Технологии» открывает новые возможности по визуализации, анализу данных и контролю за состоянием объектов цифрового двойника территории. Промышленные холдинги и госкорпорации, инфраструктурные предприятия, девелоперы, проектные организации, эксплуатанты комплексов зданий и сооружений, городские службы управления ЖКХ и многие другие наши заказчики получили инструмент, позволяющий буквально взглянуть на картину «сверху» для принятия стратегических решений», – сказал Егор Кукушкин, коммерческий директор группы «Борлас».

«Интеграция апробированных рынком решений cGIS Pro и МСУ ТОиР существенно повышает эффективность их применения промышленными заказчиками, позволяя избежать процессов миграции данных и переобучения персонала», – сказал Александр Ставицкий, генеральный директор «СиГИС Технологии».