Релиз корпоративной платформы Astra Automation 2.0

«Группа Астра» представила Astra Automation 2.0 — новую версию корпоративной платформы автоматизации ИТ-операций. Обновление усиливает управляемость жизненного цикла автоматизации (от разработки до исполнения и мониторинга) и ускоряет внедрение изменений в гетерогенных и изолированных контурах — там, где сегодня важнее всего делать больше меньшими силами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Что нового в версии 2.0

Единая консоль (Unified UI). Все ключевые инструменты собраны в одном окне. Меньше переключений — эффективнее управление задачами и отчетами.

Развертывание в Kubernetes. Платформа масштабируется и встраивается в облачные архитектуры. Вариант установки на bare-metal или ВМ при этом так же остается, обеспечивая гибкость в выборе ресурсов для развертывания платформы.

Установка и обновления (Fast-Fail). Перед стартом система автоматически проверяет важные параметры: свободное место, доступность узлов, права записи, корректность настроек. Если что-то не так, процесс не запускается и показывает, как исправить. Это экономит время и снижает риск срывов.

Зачем это бизнесу сейчас

Меньше ручной рутины — ниже затраты. Типовые операции (патчи, настройки, релизы) переходят на «автопилот», а команды уделяют больше времени задачам с высокой ценностью.

Быстрые и предсказуемые изменения. Появляется единый центр управления и понятные отчеты по задачам — проще планировать задачи и подтверждать эффект автоматизации.

Плавное масштабирование. Можно начать с приоритетных контуров и постепенно расширять использование платформы.

Использование уже существующих навыков. Платформа основана на открытых стандартах (ansible) и поддерживает знакомый подход к автоматизации - это снижает порог входа и ускоряет внедрение.

Экосистема и совместимость

Astra Automation работает вместе с продуктами «Группы Астра», в том числе с Astra Linux и ALD Pro, выстраивая единый ландшафт управления ИТ-ресурсами в компаниях любых отраслей.

Кирилл Добрынин, директор департамента автоматизации «Группы Астра»: «Astra Automation 2.0 — это про управляемость инфраструктуры в условиях дорогого капитала. Мы объединили контроль в едином интерфейсе, поддержали Kubernetes и добавили Fast-Fail в установку. В результате компании ускоряют изменения, снижают операционные риски и достигают ощутимого эффекта без избыточных инвестиций».