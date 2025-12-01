CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Pragmacore запустила услугу «Технический заказчик» и представила обновления модулей платформы

Цифровая платформа для управления инвестиционно-строительными проектами Pragmacore представила обновления в модулях и объявила о выводе на рынок новой услуги «Технический заказчик». Обновления направлены на повышение удобства работы пользователей и усиление интеграции между подразделениями и подрядчиками, а «Технический заказчик» позволит девелоперам и инвесторам передать профессиональное управление строительным проектом под ключ.

Функция «Технический заказчик» объединяет экспертизу специалистов Pragmacore, цифровые инструменты платформы и строгую методологию управления строительством. Сервис покрывает весь цикл реализации проекта – от предпроектной подготовки и анализа исходно-разрешительной документации до контроля строительства, работы с подрядчиками, ведения исполнительной документации, финансового мониторинга и ввода объекта в эксплуатацию. Новые возможности включают анализ проектной документации и рисков, управление графиком строительства и контроль сроков, управление сметной стоимостью, бюджетом и контрактами, координацию всех участников проекта через единую цифровую среду, ведение стройконтроля, технического надзора, исполнительной документации и мониторинг всех этапов работ и регулярную отчётность для застройщика. Решение создает единый прозрачный контур управления объектом и снижает риски, возникающие в сложных строительных проектах.

«Мы продолжаем развивать Pragmacore как экосистему, которая помогает строительным компаниям работать прозрачнее и эффективнее. Запуск услуги “Технический заказчик” и масштабное обновление модулей — это отражение нашего ключевого принципа: платформа должна не просто автоматизировать процессы, а давать реальный управленческий эффект. При этом мы внимательно учитываем опыт клиентов, отраслевые изменения и меняем продукт так, чтобы каждая команда – от проектировщиков до подрядчиков – могла уверенно опираться на цифровые инструменты в ежедневной работе», — сказал Кирилл Поляков, основатель платформы Pragmacore.

Компания также представила серию улучшений в модулях платформы, затрагивающих рабочий кабинет, проектный бюджет, проектирование, документацию, ценообразование и стройконтроль. В модуле «Управление проектированием» улучшены схемы согласований для удобной работы с томами документации, работа с замечаниями теперь стала более прозрачной. В модуле «Ценообразование» реализовано ведение доходных и расходных расчетов с формированием баланса контракта — инструмент для точного контроля финансовой модели проекта. А в модуле «Стройконтроль» внедрены улучшения, связанные с использованием единого справочника контрагентов, что ускоряет обмен данными и стандартизирует взаимодействие участников строительства. В модуле «Управление комплектацией» проведены доработки, повышающие удобство работы пользователей; изменения основаны на практическом опыте интеграции и обратной связи клиентов.

В рабочем кабинете расширен функционал кабинета подрядной организации: теперь доступны плановые и фактические данные в разделах «Персонал» и «Механизмы». Во всех модулях платформы пользователям стал доступен ознакомительный видеоролик по ключевой функциональности каждого модуля. Теперь можно быстро понять возможности модуля без необходимости изучать инструкцию.

