«Норбит» цифровизовала закупки для «Группы Лента» на базе собственной SRM

«Норбит» автоматизировал ключевые этапы процесса некоммерческих закупок для одного из крупнейших FMCG-ритейлеров в России – «Группы Лента». Для реализации этого масштабного проекта использовалось собственное решение Norbit SRM. Переход на новую систему позволил создать базис для сокращения сроков закупочных процедур, оптимизации затрат, минимизации рисков при работе с поставщиками и ускорения проведения тендеров. Одновременно продолжается полная интеграция всех запланированных компонентов решения.

Ранее в «Ленте» отсутствовал единый информационный поток для некоммерческих закупок. Это создавало трудности для оперативного реагирования на изменения, увеличивало объемы некачественных и несвоевременных поставок, вызывало дополнительную нагрузку на сотрудников. Решением стало объединение основных бизнес-процессов в единую гибкую систему Norbit SRM, построенную на low-code-платформе BPMSoft.

Специалисты «Норбит» внедрили и настроили основные модули системы: создание заявок, организацию закупок, работу тендерного комитета и автоматическое оформление контрактов. Чтобы избежать дублирования функционала и обеспечить единый рабочий процесс, SRM была интегрирована с внутренней ERP, почтой и двумя электронными торговыми платформами – B2B-center и Bidzaar.

Были автоматизированы процедуры формирования заявок, организации конкурсов и закупок разных категорий товаров. Появилась возможность быстрого оформления стандартных договоров, уменьшающая расходы на обработку документации и объем возможных ошибок. Все подразделения теперь могут взаимодействовать внутри единой системы и использовать корпоративную почту для более удобных согласований тендерных документов.

Norbit SRM дает сотрудникам «Ленты» доступ к нескольким каналам связи с контрагентами. Они могут учитывать особенности регулярных и одноразовых закупок, гибко настраивать критерии отбора участников и определять победителей тендера по отдельным товарам либо партиям, назначать резервных поставщиков и быстро анализировать ключевые показатели эффективности. Реализация проекта при условии полной интеграции всех запланированных компонентов решения позволит перевести 80% операции некоммерческих закупок в цифровой формат.

Андрей Пахомов, директор по некоммерческим закупкам «Группы Лента», сказал: «Для нас важным аспектом было обеспечение непрерывности, прозрачности и централизованной оркестрации всех этапов процесса некоммерческих закупок. Созданные механизмы стратегического подхода к управлению поставщиками и усилению конкурентной среды отлично демонстрируют, что наш тандем с «Норбит» справился с большей частью задач, несмотря на возникавшие трудности. Автоматизация многих повторяющихся операций помогла снизить нагрузку на ресурс подразделения».

Артем Ивакин, директор по развитию бизнеса «Норбит», сказал: «Это первый настолько масштабный проект «Норбит» в сегменте закупок в отечественном FMCG (Fast-Moving Consumer Goods, розничная торговля товарами повседневного спроса). Особенно ценно, что мы внедрили собственный продукт Norbit SRM. Платформа повышает эффективность закупочных процедур и цифровизует взаимодействие с поставщиками, а ее гибкость вполне удовлетворяет требования компаний из совершенно разных сфер. Наше решение адаптируется под любую отраслевую специфику, что критически важно для бизнеса сегодня».

