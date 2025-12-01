CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Московская биржа внедряет сервис промежуточных выплат по сделкам адресного репо

8 декабря 2025 г. участникам торгов и их клиентам станет доступен сервис промежуточной выплаты процентов при заключении адресных сделок репо с центральным контрагентом (ЦК). Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

В рамках нового сервиса стороны сделки смогут самостоятельно определить периодичность выплат процентного дохода, что повысит гибкость и удобство операций на денежном рынке, а также предоставит возможность реинвестирования средств до момента расчетов по второй части сделки. Минимальная периодичность промежуточной выплаты – один день.

На текущий момент процентные выплаты (доход) по сделке выплачиваются при заключении второй части сделки репо.

Сервис промежуточной выплаты процентов будет доступен в адресных сделках репо с ЦК с расчетами в российских рублях и китайских юанях.

Операции на рынке репо позволяют профессиональным участникам рынка и их клиентам использовать наиболее ликвидный рынок для размещения и привлечения средств под залог ценных бумаг у самого широкого круга контрагентов на период от одного дня до одного года.

