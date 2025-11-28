CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Ученые разработали алгоритм прогнозирования динамики криптовалютных котировок

Сотрудниками факультета «Информационные технологии» МТУСИ, д.т.н., профессором Юрием Леохиным и к.т.н., доцентом Тимуром Фатхулиным, разработан алгоритм прогнозирования динамики криптовалютных котировок, характеризующийся высокой степенью точности. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Актуальность данной разработки обусловлена растущей потребностью в высокоточном прогнозировании числовых рядов, характеризующихся значительной волатильностью, в различных прикладных областях, в особенности в экономической сфере. Прогнозирование трендов рынка криптовалют представляет собой одну из наиболее сложных и востребованных задач в контексте цифровизации финансов. Вопросы регулирования и использования цифровых активов находятся в зоне пристального внимания Правительства России. Высокая волатильность таких криптоактивов, как Bitcoin и Ethereum, генерирует значительный интерес со стороны инвесторов, одновременно создавая серьезные вычислительные проблемы для анализа из-за нестационарной и сложной природы их рынков.

Для решения этой задачи ученые МТУСИ создали программный комплекс на основе искусственных нейронных сетей. В ходе работы был проведен сравнительный анализ архитектур, наиболее применимых для задач временного ряда: Gated Recurrent Unit (GRU), Long Short-Term Memory (LSTM), их гибридной комбинации (GRU-LSTM) и временной сверточной сети (Temporal Convolutional Network — TCN). Выбор данных архитектур обусловлен их спецификой: LSTM-сети эффективно охватывают долгосрочные нелинейные зависимости во временных данных, тогда как GRU предлагает более компактную вычислительную модель. TCN, в свою очередь, была рассмотрена как перспективная альтернатива, использующая расширенную свертку для увеличения рецептивного поля без пропорционального роста вычислительной нагрузки.

Экспериментальная реализация моделей выполнена в среде Google Colab с использованием фреймворка TensorFlow 2.15 для Python 3.11. Для обеспечения высокой скорости обработки данных задействован графический ускоритель T4. В качестве оптимизатора применялся алгоритм Adam, известный свойством адаптивной скорости обучения и быстрой сходимости. Обучающая выборка, содержащая более 2200 записей исторических котировок, начиная с 2015 г., была сформирована на основе данных портала Investing.com.

Ключевым этапом исследования стало сравнительное тестирование производительности моделей с вариацией их гиперпараметров. В качестве объективной метрики точности прогноза использовалась среднеквадратическая ошибка (Mean Squared Error — MSE). Наименьшие значения MSE были продемонстрированы алгоритмом, основанным на гибридном подходе с использованием LSTM и GRU, что свидетельствует о его минимальном отклонении от реальных значений и является значимым конкурентным преимуществом разработки.

Полученные результаты позволяют сформулировать рекомендации для дальнейшего совершенствования методов прогнозирования на финансовых рынках, открывая перспективы для создания более эффективных аналитических инструментов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Подорожает вся электроника. Panasonic из-за бума нейросетей без предупреждения взвинтил цены на критический компонент любой техники

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще