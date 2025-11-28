Создан для побед — монитор Acer Nitro XV250QF3

На российском рынке появился новый игровой монитор Acer Nitro XV250QF3, предназначенный для киберспортсменов, геймеров, стримеров и всех, кому важна максимальная скорость и отзывчивость в компактном формате. Модель получила 24,5-дюймовую IPS-матрицу с широкими углами обзора, разрешением Full HD, невероятно высокой частотой обновления 320 Гц и набором технологий для плавности изображения, качественной цветопередачи и защиты зрения. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Монитор Acer Nitro XV250QF3 идеально подходит как для соревновательных онлайн-игр, так и для работы с мультимедиа или стриминга. Небольшой размер, высокая частота обновления и агрессивный дизайн делают модель универсальной для современных игровых систем и профессиональных кибератлетов.

Основные характеристики Acer Nitro XV250QF3 — диагональ: 24,5”; тип матрицы: IPS; разрешение: 1920 x 1080; частота обновления: 320 Гц; минимальная задержка: 1 мс; поддержка AMD FreeSync Premium; яркость: до 250 кд/м²; порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2 х 2 Вт; подставка с регулировкой высоты, наклона, поворота и портретным режимом; поддержка VESA 100 х 100 мм.

Acer Nitro XV250QF3

Монитор Acer Nitro XV250QF3 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 20,41 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.