CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

Создан для побед — монитор Acer Nitro XV250QF3

На российском рынке появился новый игровой монитор Acer Nitro XV250QF3, предназначенный для киберспортсменов, геймеров, стримеров и всех, кому важна максимальная скорость и отзывчивость в компактном формате. Модель получила 24,5-дюймовую IPS-матрицу с широкими углами обзора, разрешением Full HD, невероятно высокой частотой обновления 320 Гц и набором технологий для плавности изображения, качественной цветопередачи и защиты зрения. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Монитор Acer Nitro XV250QF3 идеально подходит как для соревновательных онлайн-игр, так и для работы с мультимедиа или стриминга. Небольшой размер, высокая частота обновления и агрессивный дизайн делают модель универсальной для современных игровых систем и профессиональных кибератлетов.

Основные характеристики Acer Nitro XV250QF3 — диагональ: 24,5”; тип матрицы: IPS; разрешение: 1920 x 1080; частота обновления: 320 Гц; минимальная задержка: 1 мс; поддержка AMD FreeSync Premium; яркость: до 250 кд/м²; порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2 х 2 Вт; подставка с регулировкой высоты, наклона, поворота и портретным режимом; поддержка VESA 100 х 100 мм.

aser700.jpg

Acer Nitro XV250QF3

Монитор Acer Nitro XV250QF3 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 20,41 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Подорожает вся электроника. Panasonic из-за бума нейросетей без предупреждения взвинтил цены на критический компонент любой техники

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще