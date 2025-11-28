«СоюзПромПтица» использует в складских операциях ТСД Chainway

Российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации «Октрон» обеспечил «СоюзПромПтицу» современными терминалами сбора данных Chainway C61 в рамках проекта по модернизации системы складского учета, осуществляемом компанией «Сканпорт».

«СоюзПромПтица» — птицеводческий комплекс, расположенный в Республике Башкортостан и специализирующийся на выращивании и глубокой переработке мяса индейки под торговыми марками «Индюшкин» и «Инсафи». Компания работает с 2022 г. Располагает штатом более 1 тыс. сотрудников, задействованных на нескольких участках в разных населенных пунктах. Учет продукции ведется на складах общей площадью 1,2 тыс. кв. м, а ассортимент выпускаемой продукции насчитывает порядка 1,5 тыс. позиций.

Объемы производства динамично развивающейся компании «СоюзПромПтица» постоянно растут. В 2025 г. они составили 36 тыс. тонн продукции. На фоне увеличения объемов производства стала ощутима медленная работа имеющихся терминалов сбора данных (ТСД). Заказчик обратился в «Сканпорт» за решением, которое позволило бы ускорить работу уже имеющихся устройств, покрыло бы новые потребности, связанные с расширением производства, и обеспечило интеграцию с «1С:ERP».

Для решения поставленных задач специалисты компании «Сканпорт» предложили терминалы сбора данных Chainway C61 и собственное программное обеспечение DataMobile Online последней версии. В рамках интеграции мобильного ПО с ERP-системой заказчика были выполнены доработки, учитывающие специфику учета.

В результате модернизации системы управления складом удалось решить главную задачу – повысить скорость выполнения операций на 25%. Инвентаризация теперь проводится без приостановки работы склада. Сотрудники не совершают ошибок, так как при наличии расхождений программа присылает соответствующее уведомление. Автоматизированный контроль сроков годности продукции позволяет избежать списаний.

Павел Леляков, менеджер по сопровождению клиентов компании «Сканпорт», сказал: «Для задач, где требуется высокая надёжность оборудования и расширенные возможности, например, горячая замена аккумулятора, использование дополнительных аксессуаров и работа в активной складской среде, важно рассматривать промышленный класс терминалов сбора данных. Одной из моделей, которая отлично зарекомендовала себя в наших проектах, и которую мы рекомендуем в таких случаях, является Chainway C61. C61 оснащён высокопроизводительным процессором, большим объёмом оперативной памяти и отличается высокой устойчивостью к механическим нагрузкам. Это устройство можно использовать в действительно непростых условиях. Поэтому именно эту модель мы предложили клиенту в рамках проекта, так как она обеспечивает надёжность, скорость работы и длительную бесперебойную эксплуатацию. В рамках данного проекта терминалы обеспечили требуемую скорость сканирования, стабильно работали в офлайн- и онлайн-режимах и позволили сотрудникам комфортно выполнять складские операции без задержек. За счёт удобной эргономики и надёжной сборки C61 хорошо вписался в существующие процессы склада, поэтому выбор модели оказался оптимальным».

В настоящий момент заказчик масштабирует внедренное решение с учетом роста своего производства.