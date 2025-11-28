PIM-система Brandquad включена в реестр российского ПО

PIM-система ИТ-компании Brandquad включена в реестр отечественного программного обеспечения. Решение автоматизирует работу с данными о товарах производителей, дистрибьюторов и ритейлеров, предлагая бизнесу российскую альтернативу западным PIM-системам.

Регистрация в реестре подтверждает соответствие государственным стандартам и открывает компаниям с госучастием возможность внедрения при закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

«Включение в реестр демонстрирует технологическую зрелость нашей платформы и подчеркивает ее востребованность на рынке, — сказал Филипп Денисов, генеральный директор Brandquad. — Более 100 крупнейших российских и международных компаний уже выбрали наше проверенное российское решение, которое защищает бизнес от рисков, возникающих при работе с иностранными поставщиками ПО».

Без PIM-системы информация о товарах часто разбросана по таблицам Excel, базам данных и переписке. Отделы работают с устаревшими данными, контент-менеджеры обрабатывают информацию вручную.

PIM-система Brandquad (Product Information Management) централизует всю продуктовую информацию, помогает производителям и ритейлерам экономить время на вывод товара на цифровую полку, обеспечивать прозрачность процессов и устранять ошибки в каталогах.

Простой пример: сотрудник тратит на обновление карточки одного SKU 15 минут в день. При этом компания управляет 200 SKU на 4 ecom-площадках. Это примерно 800 карточек — 3000 часов или год работы одного сотрудника. Поэтому PIM-система становится очевидным способом автоматизации для тех, кому важна эффективность бизнеса.

Ключевые возможности: импорт из «1C», ERP, SAP, Excel и других систем; автоматическая проверка заполненности карточек; ИИ-функционал для заполнения описаний товаров; настройка разных уровней доступа для разных отделов; API и более 100 готовых интеграций с маркетплейсами и сервисами; трансформация данных под требования ритейлеров; многоязычная поддержка на базе ИИ с контролем качества для каждого языка; модуль DSA для анализа цен, отзывов, Out of Stoсk и других ключевых e-com-показателей на 300+ площадках;

Для кого критична PIM: производители товаров — управление большими каталогами с от сотни SKU; ритейлеры и маркетплейсы — централизация данных от поставщиков; дистрибьюторы — адаптация информации под разные каналы продаж.