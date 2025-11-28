CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

M1Cloud представляет защищенное облако для розничного бизнеса

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет для крупных и средних розничных компаний специализированное решение для обеспечения безопасности хранения и обработки персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона №152 («О персональных данных»). Защищенное рещение бесшовно интегрируется в существующий ИТ-ландшафт торговых сетей, с возможностью быстрого развертывания новых инфраструктурных компонентов. Об этом CNews сообщили представители M1Cloud.

Операторы ритейла собирают значительные объемы персональной информации о покупателях, включая контактные данные, историю покупок и предпочтения, с целью реализации эффективных маркетинговых кампаний, разработки индивидуальных предложений и программ лояльности. Такая информация о потребителях требует надежного и безопасного хранения, что накладывает повышенные требования к защите большого объема данных.

Защенное облако от M1Cloud обеспечивает выполнение всех требований законодательства относительно безопасности и конфиденциальности личной информации пользователей. Комплекс сервисов обеспечивает защиту личных данных покупателей, включая обработку и хранение, в полном соответствии с нормативными документами ФСТЭК и ФСБ, а также надежную защиту конфиденциальных данных благодаря использованию современных технологий шифрования и управления доступом. M1Cloud круглосуточно проводит мониторинг состояния системы на потенциальные угрозы.

«Для ритейлера хранение персональных данных – это большая ответственность перед потребителями и законом. Мы предлагаем проверенное аттестованное решение, которое позволяет защитить личные сведения покупателей, минимизировать риски утечек и повысить доверие потребителей к бренду», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

Используя специализированные сервисы по защите ПДн от M1Cloud, предприятия розничной торговли смогут сосредоточиться на развитии бизнеса, предоставляя своим клиентам качественные продукты и инновационные услуги, оставаясь уверенными в полной безопасности конфиденциальных данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Подорожает вся электроника. Panasonic из-за бума нейросетей без предупреждения взвинтил цены на критический компонент любой техники

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще