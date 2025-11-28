IVA Technologies представила новую версию платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One

Российский разработчик решений для корпоративных коммуникаций компания IVA Technologies представил новую версию платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One 1.1. Обновление включает масштабное развитие функционала веб-, iOS- и Android-клиентов, расширение интеграции с почтово-календарным сервисом и улучшение инструментов администрирования.

Релиз IVA One 1.1 усиливает функциональность платформы как единого окна для коммуникаций и создаёт фундамент для дальнейшего развития через внедрение федерации, ИИ-технологий и новых сценариев интеграции.

В новой версии расширен функционал почтово-календарного сервиса. Пользователи могут создавать чат или звонок из письма, передавать доступ к почте и ее отдельным папкам, делегировать календарь, добавлять цветовую индикацию событий и управлять почтовыми подписями непосредственно в интерфейсе платформы. Кроме того, был обновлён дизайн звонков, что сделало взаимодействие в системе ещё удобнее и визуально понятнее.

В IVA One 1.1 доступны: поддержка прокси для отправки push-уведомлений и транскрибации, отображение статуса прочтения сообщений в чатах и каналах, статус «В звонке» для участников ВКС, расширенное управление чатами, каналами, тредами, пользователями и чат-ботами через панель администратора, добавление внутренних и внешних участников в активный групповой звонок, а также автоматическая подписка на тред при упоминании пользователя. Разрабатывается десктопная версия клиента, которая будет доступна в ближайших релизах.

Кроме того, в платформе началось внедрение федерации — стратегически важного механизма, который в перспективе обеспечит взаимодействие между организациями и на уровне защищённого межплатформенного обмена сообщениями.

«Мы продолжаем развивать IVA One как центр единого цифрового рабочего пространства. Мы расширили инструменты совместной работы и возможности интеграции с корпоративными сервисами, а также заложили фундамент для федерации — технологии, которая станет важным элементом будущей коммуникационной инфраструктуры компаний. Наша задача — обеспечить организациям надёжный и многофункциональный инструмент для повседневной работы», — отметил заместитель генерального директора по исследованиям и разработке IVA Technologies Виктор Петров.