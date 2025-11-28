CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Холдинг «Агросила» реализует масштабный проект цифровой трансформации аналитики данных

Холдинг «Агросила» продолжает комплексную работу по цифровой трансформации в рамках стратегии развития на 2025-2028 гг. Создание единой платформы бизнес-аналитики (BI) позволит перейти к полностью data-driven управлению и объединить все этапы производственного цикла — «от поля до прилавка». Об этом CNews сообщили представители ходинга «Агросила».

В центре трансформации — формирование единой цифровой экосистемы, которая обеспечит управление на основе точных данных, прогнозных моделей и объективных показателей. Новая система охватит широкий круг пользователей по всей управленческой вертикали Холдинга — от топ-менеджмента до профильных функциональных служб.

Ключевые цели проекта направлены на решение стратегических задач развития Холдинга: повышение операционной эффективности за счёт автоматизации и предиктивной аналитики, оптимизацию использования ресурсов и улучшение точности планирования производственных процессов, снижение операционных рисков через раннее выявление отклонений, поддержание ESG-инициатив и повышение экологической ответственности, повышение прозрачности и управляемости всей производственной цепочки.

По предварительной оценке, реализация проекта может обеспечить экономический эффект свыше 1,12 млрд руб. за счет повышения эффективности процессов и качества управленческих решений. Благодаря автоматизации процессов время на сбор и обработку данных уже сократилось на 30%.

Платформа охватит весь жизненный цикл данных — от автоматизированного сбора до анализа и принятия управленческих решений. Сквозная аналитика объединит данные по производству, состоянию ресурсов, качеству продукции и эффективности процессов, что позволит выявлять ключевые факторы влияния на результат и управлять ими в режиме, близком к реальному времени. Единая методология расчета KPI обеспечит сопоставимость показателей и прозрачность оценки эффективности предприятий холдинга.

Успешный переход холдинга к data-driven модели управления стал возможен благодаря масштабной трансформации цифровых компетенций персонала. Компания создала современную экосистему аналитических инструментов, интегрированную с комплексной программой обучения сотрудников. Разработана система развития персонала, где каждый специалист получает доступ к передовым методикам работы с данными. Сотрудники осваивают аналитические платформы и учатся эффективно работать с ними, используя аналитические инструменты в повседневной деятельности.

Внедрение современной BI-платформы в холдинге «Агросила» формирует основу для дальнейшей цифровизации, применения искусственного интеллекта и других передовых технологий. Это позволит автоматизировать процессы и повысить точность управленческих решений и добиться устойчивого роста в долгосрочной перспективе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

Подорожает вся электроника. Panasonic из-за бума нейросетей без предупреждения взвинтил цены на критический компонент любой техники

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще