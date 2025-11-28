Холдинг «Агросила» реализует масштабный проект цифровой трансформации аналитики данных

Холдинг «Агросила» продолжает комплексную работу по цифровой трансформации в рамках стратегии развития на 2025-2028 гг. Создание единой платформы бизнес-аналитики (BI) позволит перейти к полностью data-driven управлению и объединить все этапы производственного цикла — «от поля до прилавка». Об этом CNews сообщили представители ходинга «Агросила».

В центре трансформации — формирование единой цифровой экосистемы, которая обеспечит управление на основе точных данных, прогнозных моделей и объективных показателей. Новая система охватит широкий круг пользователей по всей управленческой вертикали Холдинга — от топ-менеджмента до профильных функциональных служб.

Ключевые цели проекта направлены на решение стратегических задач развития Холдинга: повышение операционной эффективности за счёт автоматизации и предиктивной аналитики, оптимизацию использования ресурсов и улучшение точности планирования производственных процессов, снижение операционных рисков через раннее выявление отклонений, поддержание ESG-инициатив и повышение экологической ответственности, повышение прозрачности и управляемости всей производственной цепочки.

По предварительной оценке, реализация проекта может обеспечить экономический эффект свыше 1,12 млрд руб. за счет повышения эффективности процессов и качества управленческих решений. Благодаря автоматизации процессов время на сбор и обработку данных уже сократилось на 30%.

Платформа охватит весь жизненный цикл данных — от автоматизированного сбора до анализа и принятия управленческих решений. Сквозная аналитика объединит данные по производству, состоянию ресурсов, качеству продукции и эффективности процессов, что позволит выявлять ключевые факторы влияния на результат и управлять ими в режиме, близком к реальному времени. Единая методология расчета KPI обеспечит сопоставимость показателей и прозрачность оценки эффективности предприятий холдинга.

Успешный переход холдинга к data-driven модели управления стал возможен благодаря масштабной трансформации цифровых компетенций персонала. Компания создала современную экосистему аналитических инструментов, интегрированную с комплексной программой обучения сотрудников. Разработана система развития персонала, где каждый специалист получает доступ к передовым методикам работы с данными. Сотрудники осваивают аналитические платформы и учатся эффективно работать с ними, используя аналитические инструменты в повседневной деятельности.

Внедрение современной BI-платформы в холдинге «Агросила» формирует основу для дальнейшей цифровизации, применения искусственного интеллекта и других передовых технологий. Это позволит автоматизировать процессы и повысить точность управленческих решений и добиться устойчивого роста в долгосрочной перспективе.