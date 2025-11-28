CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Ferrum IT Group оснастила ЦОД уровня Tier 3 оборудованием Qtech

Cистемный интегратор Ferrum IT Group осуществил комплексную поставку коммутаторов и SPF-модулей бренда Qtech для построения центра обработки данных (ЦОД). Проект реализован для ЦОД уровня надежности Tier 3, что предъявляет повышенные требования к отказоустойчивости и производительности сетевого оборудования.

В частности, предполагает N+1 резервирование всех систем, включая электропитание, охлаждение и сетевые пути. В ЦОД уровня Tier 3 сетевая инфраструктура полностью продублирована, и любой компонент может быть выведен из эксплуатации для планового обслуживания без прерывания работы основных сервисов.

Оборудование Qtech было выбрано для проекта по нескольким причинам: соответствие технологическим стандартам для построения надежной инфраструктуры: коммутаторы Qtech обладают высокой плотностью портов, поддержкой горячей замены всех компонентов и энергоэффективностью; сертифицированный склад и инженерная поддержка в РФ, что позволяет сократить сроки поставки и обеспечить оперативное реагирование; экономическая эффективность: решение на базе Qtech предложило оптимальное соотношение цены, производительности и Total Cost of Ownership (TCO).

Денис Козлов, генеральный менеджер Ferrum IT Group, сказал: «Сегодня ЦОД с сертификацией Tier-3 становятся все популярнее в Москве и регионах. Это уже не просто тренд, их можно по праву назвать новым стандартом для российского рынка. Партнерство с Qtech позволяет реализовывать комплексные проекты, которые соответствуют самым актуальным запросам государства и бизнеса. Оборудование Qtech соответствует техническим требованиям проектов уровня Tier 3, а команда демонстрирует гибкость и скорость взаимодействия, что в текущих условиях меняющегося рынка ценится не меньше, чем технические характеристики».

