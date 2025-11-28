CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов Cortex на ELMA DAY’25

Компания ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов ELMA Cortex на конференции ELMA DAY’25, которая прошла 13 ноября в Москве и собрала 1200 представителей крупного бизнеса. Запуск технологической платформы стал ключевым событием мероприятия. Релиз первой версии Cortex запланирован на первый квартал 2026 года.

ELMA Cortex создается как инфраструктура для внедрения корпоративных AI-агентов, которые работают не в режиме «внешнего» искусственного интеллекта, а как полноценные участники бизнес-процессов. Платформа встроена в процессное ядро ELMA365 и позволяет агентам действовать в рамках ролей, прав доступа, SLA, регламентов и модели данных компании. Product Owner ELMA Cortex Алексей Трефилов подчеркнул, что архитектура создавалась вокруг процессов: агент должен соответствовать корпоративной модели управления, а не быть изолированной функцией на базе LLM.

elma-1.png

Тема искусственного интеллекта проходила через все ключевые секции конференции. Сильный интерес у участников вызвал доклад операционного директора MWS Cloud (экосистема МТС) Ивана Яцко. Компания развивает AI-powered CRM на базе ELMA365, соединяя собственную AI-платформу MWS GPT с процессным ядром системы. Яцко отметил, что интеграция ИИ с ELMA365 была выполнена за считанные недели, что стало возможным благодаря архитектуре Low-code и тесной связке CRM и BPM. Цель их проекта — снизить операционную нагрузку на менеджеров, упростить работу с большими портфелями сделок и в перспективе перейти к цепочкам автономных агентов, которые выполняют стандартные операции без участия человека.

elma-2.png

Тема ИИ также прозвучала в докладе Дмитрия Гуркова, Product Owner Электронного архива и СЭД, «СберСтрахование». Компания представила подход к созданию AI-инфраструктуры в ECM: входящая корреспонденция объёмом до сотен страниц проходит маршрут через классификацию, оценку комплектности, извлечение реквизитов и саммаризацию. Доклад был посвящен оптимизации стоимости обработки, устранению ручных операций, снижению ошибок и созданию устойчивого процесса на базе ELMA365 как единого источника знаний о документах.

Компания «Лемана ПРО» представила внедрение юридически значимого документооборота на ELMA365 и обозначила потенциал применения ИИ для анализа структуры документов и ускорения маршрутизации.

По итогам обсуждений участники отметили, что устойчивый эффект от ИИ достигается в тех случаях, когда он встроен в бизнес-процессы и работает на основе единых данных. Развитие ELMA365 как AI-ready BPM-платформы и предстоящий релиз Cortex в 2026 году, по оценкам компании, обеспечат организациям инфраструктуру для масштабирования корпоративных AI-агентов и управляемой автоматизации.

Рекламаerid:2W5zFGdUfuAРекламодатель: ООО ЭЛМАИНН/ОГРН: 1831197044/1191832028332Сайт: https://elma365.com/ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Подорожает вся электроника. Panasonic из-за бума нейросетей без предупреждения взвинтил цены на критический компонент любой техники

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще