ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов Cortex на ELMA DAY’25

Компания ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов ELMA Cortex на конференции ELMA DAY’25, которая прошла 13 ноября в Москве и собрала 1200 представителей крупного бизнеса. Запуск технологической платформы стал ключевым событием мероприятия. Релиз первой версии Cortex запланирован на первый квартал 2026 года.

ELMA Cortex создается как инфраструктура для внедрения корпоративных AI-агентов, которые работают не в режиме «внешнего» искусственного интеллекта, а как полноценные участники бизнес-процессов. Платформа встроена в процессное ядро ELMA365 и позволяет агентам действовать в рамках ролей, прав доступа, SLA, регламентов и модели данных компании. Product Owner ELMA Cortex Алексей Трефилов подчеркнул, что архитектура создавалась вокруг процессов: агент должен соответствовать корпоративной модели управления, а не быть изолированной функцией на базе LLM.

Тема искусственного интеллекта проходила через все ключевые секции конференции. Сильный интерес у участников вызвал доклад операционного директора MWS Cloud (экосистема МТС) Ивана Яцко. Компания развивает AI-powered CRM на базе ELMA365, соединяя собственную AI-платформу MWS GPT с процессным ядром системы. Яцко отметил, что интеграция ИИ с ELMA365 была выполнена за считанные недели, что стало возможным благодаря архитектуре Low-code и тесной связке CRM и BPM. Цель их проекта — снизить операционную нагрузку на менеджеров, упростить работу с большими портфелями сделок и в перспективе перейти к цепочкам автономных агентов, которые выполняют стандартные операции без участия человека.

Тема ИИ также прозвучала в докладе Дмитрия Гуркова, Product Owner Электронного архива и СЭД, «СберСтрахование». Компания представила подход к созданию AI-инфраструктуры в ECM: входящая корреспонденция объёмом до сотен страниц проходит маршрут через классификацию, оценку комплектности, извлечение реквизитов и саммаризацию. Доклад был посвящен оптимизации стоимости обработки, устранению ручных операций, снижению ошибок и созданию устойчивого процесса на базе ELMA365 как единого источника знаний о документах.

Компания «Лемана ПРО» представила внедрение юридически значимого документооборота на ELMA365 и обозначила потенциал применения ИИ для анализа структуры документов и ускорения маршрутизации.

По итогам обсуждений участники отметили, что устойчивый эффект от ИИ достигается в тех случаях, когда он встроен в бизнес-процессы и работает на основе единых данных. Развитие ELMA365 как AI-ready BPM-платформы и предстоящий релиз Cortex в 2026 году, по оценкам компании, обеспечат организациям инфраструктуру для масштабирования корпоративных AI-агентов и управляемой автоматизации.