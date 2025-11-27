CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Яндекс Маркет» будет быстрее выявлять контрафакт с помощью ИИ

«Яндекс Маркет» внедрил систему машинного обучения (ML) для автоматической обработки и классификации жалоб покупателей на потенциальный контрафакт. Технология позволяет сотрудникам оперативнее реагировать на обращения и при необходимости скрывать товары с площадки, что снижает шанс приобрести покупателю неоригинальный продукт и делает шопинг на маркетплейсе безопаснее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Благодаря комплексным мерам, включая работу алгоритмов, доля жалоб на контрафактную продукцию от общего числа заказов «Яндекс Маркета» продолжает сокращаться и сейчас составляет всего 0,08%.

ИИ точно определяет суть жалобы покупателя, даже если она сложно или некорректно сформулирована. Затем алгоритмы – при наличии других обращений – формируют подробный отчет по магазину и передают информацию специалисту службы контроля качества. Сотруднику остается перепроверить данные и принять окончательное решение о мерах в отношении продавца, вплоть до его блокировки. Ранее первичная обработка жалоб проходила полностью вручную.

«Система берет на себя рутину и помогает нам оперативно увидеть полную картину по продавцу и поступающим обращениям. Технология за то же время сортирует в 2,3 раза больше сообщений и предоставляет собранную информацию для принятия решений. Кроме того, это в 1,5 раза сократило финансовые затраты на их обработку», — отметили в «Яндекс Маркете».

