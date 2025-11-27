Уссурийцы на 30% увеличили передачу данных после модернизации сети связи

Жители еще трех микрорайонов Уссурийска теперь могут активнее ежедневно использовать цифровые сервисы. Специалисты «МегаФона» запустили в городе новые базовые станции в районе улиц Лермонтова, Солдатская и Ясеневая. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зону улучшения качества связи попадают жилые дома, учебные заведения, места отдыха, лечебные учреждения – локации, в которых абонентам постоянно необходима качественная связь и высокоскоростной интернет. Теперь пользователи могут комфортно выходить в сеть, чтобы проверить банковские приложения, актуализировать статус заказов на маркетплейсах, отправить тяжелые файлы по почте или отправить сообщение в мессенджере.

В 2025 г. «МегаФон» реализует масштабную программу развития и модернизации базовых станций в Уссурийском городском округе. Акцент сделан на расширении телеком-сети и более эффективном распределении пользовательской нагрузки, что позволило сделать LTE-покрытие в городе более устойчивым, и обеспечить среднюю скорость – до 55 Мбит/с. Запуск новых объектов улучшил связь в центре города, в районах проезда Никольский, улиц Пионерская, Казачья, в микрорайоне Междуречье, в пригороде – селе Кроуновка. Также жителям и гостям Уссурийска стало комфортно пользоваться высокоскоростным интернетом и звонками по технологии VoLTE.

«Осенью этого года жители и гости Уссурийска смогли использовать на 30% больше дата-трафика, чем в аналогичный период годом ранее. В регионе город вошел в топ-3 территорий, где абоненты «МегаФона» наиболее активно пользуются цифровыми сервисами. Последовательное развитие сети базовых станций создает комфортную цифровую среду в одном из ключевых городов региона», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.