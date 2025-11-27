Подтверждена совместимость Innostage Privileged Access Management с отечественной СУБД Jatoba

ГК Innostage и компания «Газинформсервис» (разработчик системы управления базами данных Jatoba) объявили о завершении испытаний, по итогам которых подтверждена корректность совместного функционирования решений. По результатам тестов был выдан официальный сертификат совместимости, удостоверяющий стабильную и безопасную работу продуктов в единой инфраструктуре.

Сертификация проведена специалистами «Газинформсервиса» и «Инностейдж ЦР» и подтверждает, что использование системы управления привилегированным доступом Innostage Privileged Access Management (Innostage PAM) совместно с СУБД Jatoba обеспечивает корректную работу на уровне администрирования, безопасности и производительности.

Jatoba — защищённая российская система управления базами данных (СУБД) промышленного уровня, обеспечивающая высокую производительность, отказоустойчивость и безопасность при работе с критически важными данными. Система включена в Единый реестр российского ПО и активно используется в государственных и корпоративных информационных системах, где предъявляются повышенные требования к защите и целостности данных.

Innostage Privileged Access Management (In PAM) — флагманское решение Innostage класса PAM, предназначенное для контроля действий привилегированных пользователей, управления доступом и защиты критических сегментов инфраструктуры. Система обеспечивает мониторинг и запись сессий, централизованное управление паролями и ключами, автоматизацию процессов предоставления и отзыва прав, а также интеграцию с другими средствами защиты.

Интеграция решений позволяет заказчикам: использовать СУБД Jatoba для хранения конфигураций InPAM; безопасно управлять привилегированными сессиями и доступом к базам данных Jatoba; централизовать хранение и контроль учётных данных администраторов; вести полное журналирование действий пользователей и обеспечивать аудит операций; повысить устойчивость и управляемость инфраструктуры без ущерба для производительности СУБД.

«Cовместимость с Jatoba подтверждает, что In PAM готов к работе в составе современных российских ИТ-ландшафтов, где важны не только функциональность и удобство, но и доверие к технологическому стеку. Совместимость с Jatoba обеспечивает нашим заказчикам непрерывность работы и возможность строить полностью импортонезависимую и при этом защищённую инфраструктуру на базе отечественных решений», — отметил Никита Радионов, заместитель директора по продуктовому развитию Innostage.

«Безопасная СУБД «Ятоба» совместно с комплексным решением нового поколения для управления привилегированным доступом In PAM укрепляют импортонезависимость и обеспечивают повышенный уровень кибербезопасности наших заказчиков», — сказал Юрий Осипов, менеджер продукта Jatoba компании «Газинформсервис».