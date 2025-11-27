CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

МТС запустила ИИ-решения для бизнеса совместно с Rubbles

МТС объявила о запуске интеллектуальных ИТ-продуктов в партнерстве с Rubbles, поставщиком решений на базе искусственного интеллекта и анализа данных. В рамках сотрудничества компании представили продуктовую линейку ИИ-инструментов для ритейла, фармацевтики, производства и других отраслей.

В рамках партнерства МТС и Rubbles запускают индустриальный портфель из трех ИИ-продуктов для бизнеса. Среди них – CVM-платформа, которая создает и оптимизирует запуск маркетинговых кампаний на основе данных в реальном времени. Сервис обеспечивает более эффективное взаимодействие с потребителями, позволяя увеличить продажи в среднем до 15%, а конверсию – до 75%. Платформа функционирует на базе микросервисной архитектуры без необходимости передавать внутренние данные: работа осуществляется через корпоративное хранилище клиента без дублирований на внешние серверы.

Также в число совместных продуктов вошел Rubbles Planning Force, сервис для планирования ключевых бизнес-процессов в ритейле, на производствах FMCG и в ресторанах быстрого обслуживания. Инструмент на основе анализа данных и искусственного интеллекта прогнозирует спрос, оптимизирует промо и регулярное ценообразование, упрощает производственное планирование, что позволяет обеспечить рост валовой прибыли на 1-2%.

Кроме этого, клиентам МТС теперь доступна разработка аналитических приложений под индивидуальный запрос, включая создание цифровых двойников и систем-подсказчиков. Благодаря предиктивной аналитике у бизнеса появляется возможность снизить простои оборудования, увеличить объемы производства и сократить нарушения промышленной безопасности. Потенциальный рост производительности при этом достигает 5%.

«Стратегическое партнерство с Rubbles — это не просто объединение компетенций, а создание принципиально нового стандарта эффективности для российского бизнеса. Мы объединили экспертизу МТС в digital-трансформации ключевых отраслей экономики с передовыми AI-решениями Rubbles, чтобы предложить рынку не просто технологические продукты, а готовые инструменты для измеримого роста. Для МТС это укрепление портфеля конкурентоспособными решениями, для Rubbles — масштабирование технологий, а для рынка — реальный вклад в цифровизацию и повышение операционной эффективности бизнеса. Мы уже занимаемся реализацией совместного коммерческого проекта и в дальнейшем планируем развивать наши решения в соответствии с вызовами рынка», – сказал руководитель центра индустриальных продуктов и решений МТС Павел Федосов.

«Совместно с МТС компания Rubbles разрабатывает масштабируемые ИТ-решения, охватывающие широкий спектр потребностей российского бизнеса вне зависимости от отрасли. Будь то крупная розничная сеть, банковская структура или горнодобывающее предприятие, Rubbles и МТС предлагают инновационные аналитические инструменты на базе искусственного интеллекта и осуществляют полный цикл внедрения проектов высококлассными специалистами, обладающими глубокими отраслевыми компетенциями», – сказал директор департамента R&D Rubbles Ян Чижевский.

МТС и Rubbles ведут сотрудничество с 2021 г. Продукты на базе искусственного интеллекта призваны решить ключевые проблемы крупного бизнеса: неэффективность ручных операций, неточности прогнозирования и сложности в принятии управленческих решений. Стратегическим приоритетом для партнеров остается разработка и внедрение индустриальных ИИ-кейсов, а также реализация перспективных и комплексных проектов на базе Big Data и CVM.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

RPA без ИТ-отдела: как финансист автоматизировал бухгалтерию

США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Спустя 26 лет арестован убийца президента знаменитого российского производителя компьютерной техники

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще