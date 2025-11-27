IEK Group укрепила портфель интеллектуальной собственности

Компания IEK Group объявила о получении трех патентов на решения для учета электроэнергии: на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Документы подтверждают новизну и уникальность разработанных компанией усовершенствований в области системы учета электроэнергии.

Патенты зарегистрированы на сплит-счетчики электроэнергии Toresco, используемые в автоматизированных системах коммерческого учета. Данные приборы обеспечивают многотарифный учет и предназначены для применения в частном жилом секторе.

Авторы изобретения Алексей Вальков и Александр Мальцев провели анализ существующих на рынке решений, и выявили ряд эксплуатационных недостатков существующих сплит-систем: сложность обслуживания устройств, размещенных на опорах ЛЭП, ненадежность дистанционного снятия показаний и риски несанкционированного доступа.

Специалисты IEK Group усовершенствовали конструкцию счетчика и сделали его более удобным для эксплуатации. Минималистичная обтекаемая форма корпуса предотвращает скопление пыли, грязи и снега. Двухканальная система связи (оптический порт и беспроводные каналы связи) обеспечивает раздельный доступ к данным и повышает надежность передачи. Встроенный индикатор работы располагается внутри корпуса, световой поток направлен вниз, на нижнюю полупрозрачную часть корпуса. Это делает прибор хорошо видимым в темноте, а также снижает стоимость изготовления счетчика за счет упрощения пресс-формы и процесса сборки (не требует изготовления специального технологического отверстия в корпусе).

Клиентская часть системы ― пульт снятия показаний счётчика ― имеет современный дизайн и оснащена удобными большими функциональными кнопками, а также магнитным креплением для простоты использования.

«Наша компания ориентирована на улучшение и развитие продуктов, обеспечивая необходимую эстетику и удобство пользователя. Мы реализуем полный жизненных цикл продукта ― от идеи и производства до сервисного обслуживания, ― сказал директор по техническому развитию IEK Group Сергей Семендилов. ― Патенты не только защищают нашу интеллектуальную собственность, но также подтверждают оригинальность и инновационность разрабатываемых продуктов, позволяя противодействовать недобросовестным практикам».

На сегодняшний день портфолио интеллектуальной собственности IEK Group насчитывает свыше 100 патентов, включая зарубежные, что подтверждает инновационный потенциал и экспертизу компании в разработке электротехнических продуктов.