CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Эмитенты ценных бумаг начнут сдавать отчетность в формате XBRL в 2026 году

Некоторые эмитенты столкнутся с форматом впервые. Правила формирования отчетности в области устойчивого развития уже опубликованы на сайте регулятора - таксономия 7.5.1.0. «Фабрика XBRL» поможет сдать новую отчетность. Об этом CNews сообщили представители ООО «Синтегро консалтинг».

Для эмитентов эмиссионных ценных бумаг, ценные бумаги которых включены в котировальные списки первого или второго уровней, на сайте регулятора опубликована таксономия 7.5.1.0.

Его применение запланировано уже на 2026 г. – в добровольном порядке. А обязательно сдавать отчетность в XBRL-формате потребуется с 2027 г.

На данном этапе компаниям нужно формировать две таблицы: информация об эмитенте; перечень экологических, социальных и управленческих показателей в области устойчивого развития.

Основную трудность новое требование Центробанка представляет для эмитентов, которые прежде не формировали XBRL-отчетность. В спецификации нужно разобраться, а без специальной программы отчетность просто невозможно сформировать и проверить на соответствие требованиям.

В «Фабрике XBRL» уже можно работать с новыми отчетами. После загрузки таксономии в программе автоматически настроится корректная визуализация таблиц, как в Excel, и возможность проверить заполненную отчетность на соответствие требованиям регулятора.

О расширении формата XBRL на ESG-отчетность Банк России рассказал в опубликованном проекте Основных направлений развития финансового рынка.

Кроме этого, в опубликованном Отчете об итогах публичного обсуждения «Об оптимизации форм раскрытия периодической информации» ЦБ уточнил, что в ближайшее время установит в нормативном акте требования о раскрытии показателей устойчивого развития в отчете эмитента за 12 месяцев в формате XBRL. А в перспективе поэтапно введет требование о раскрытии всей периодической отчетности в формате XBRL.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

RPA без ИТ-отдела: как финансист автоматизировал бухгалтерию

Спустя 26 лет арестован убийца президента знаменитого российского производителя компьютерной техники

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще