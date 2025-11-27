«Арт Группа Камень» повысила эффективность проектного контроля на 40% с помощью экосистемы Tangl

«Арт Группа Камень» повысила эффективность проектного контроля на 40% с помощью экосистемы Tangl. Об этом CNews сообщили представители Tangl.

Предпосылки внедрения

На момент начала сотрудничества команда «Арт Группы Камень» уже активно применяла BIM-инструменты, включая среды общих данных (СОД) и собственные системы аналитики. Однако при работе с заказчиками возникала типичная для отрасли проблема — неудобство обмена информацией и отсутствие единой системы для проверки качества цифровых моделей.

«Сам процесс проверки был выстроен, но взаимообмен данными оставался затруднённым. Хотелось видеть результаты в едином окне и упростить аналитику для всех сторон», — сказал Никита Гонтарев, представитель BIM-направления «Арт Группы Камень».

Решением стала автоматизация проверок и аналитики цифровых информационных моделей (ЦИМ) с помощью экосистемы Tangl, в частности продукта Tangl Control.

Ход внедрения

Внедрение началось с пилотного проекта, где Tangl Control использовался для проверки и аналитики моделей. Команда «Камень» осуществляла аудит, формировала отчёты и передавала их заказчику, а тот, в свою очередь, загружал в Tangl собственные правила проверки и проводил анализ в едином цифровом пространстве.

«Мы предоставляли отчеты и правила, заказчик проверял их внутри Tangl, сверял результаты и давал обратную связь. Всё происходило в единой среде, без потери данных и с возможностью синхронизации», — сказал Никита Гонтарев.

Дополнительно компания реализовала интеграцию с Signal DOCS, что позволило автоматизировать публикацию моделей и отчетов в облако.

В ходе внедрения удалось сократить нагрузку отдела на проверки и аналитику примерно на 20%, а на отдельных объектах — до 40%, что позволило высвободить ресурсы специалистов для более сложной аналитики и проектных задач.

В перспективе обсуждается расширение функционала за счет Tangl System и SDK, чтобы объединить процессы проектного контроля и взаимодействия участников в одной экосистеме.

Результаты

Использование Tangl позволило «Арт Группе Камень» перейти от локальных решений к сквозной цифровой проверке моделей, где все участники — от проектировщика до заказчика — видят актуальные данные и отчеты в реальном времени.

Основные результаты: сокращение времени на проверки и аналитику ЦИМ — нагрузка отдела уменьшилась на 20%, на отдельных проектах — до 40%; снижение количества ошибок и дублирования данных благодаря машиночитаемым правилам проверки; единая среда взаимодействия между инженерами, проектировщиками и заказчиками; повышение прозрачности контроля качества за счет централизованного анализа; готовность к комплексной интеграции с другими продуктами экосистемы Tangl.

По словам Андрея Белькевича, генерального директора компании «Тангл», пример «Арт Группы Камень» показывает, как даже точечное внедрение Tangl способно трансформировать подход к цифровой проверке и коммуникации между участниками проекта: «"Арт Группа Камень" демонстрирует зрелый подход к BIM — не как к набору инструментов, а как к системе управления данными. Их опыт подтверждает, что автоматизация проверки ЦИМ с помощью Tangl дает измеримый эффект: ускорение работы, повышение точности, и главное — прозрачность взаимодействия всех сторон».