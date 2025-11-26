CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Orion soft и Rebrain представляют совместный образовательный курс по системе управления секретами StarVault

Orion soft, российский разработчик программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры Enterprise-бизнеса, и образовательная платформа Rebrain объявляют о запуске совместного практического курса по системе управления секретами StarVault. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Новый курс предназначен для DevOps-инженеров, системных администраторов и специалистов по информационной безопасности, желающих освоить российское решение для безопасного хранения и управления учетными данными.

«Мы видим растущий интерес к отечественным решениям для управления секретами, особенно в государственном секторе и крупных корпорациях, — отметил Алишер Камалов, лидер продукта StarVault в Orion soft. — Образовательная программа, разработанная совместно с Rebrain, позволит специалистам не только освоить функциональность StarVault, но и понять принципы построения безопасной инфраструктуры хранения логинов и паролей, секретов для микросервисов Kubernetes, сертификатов, ключей доступа к API и других секретов».

Ключевые темы курса: развертывание высокодоступного кластера StarVault; настройка механизмов аутентификации и авторизации; работа с различными типами секретных движков; интеграция с Kubernetes и системами мониторинга; обеспечение соответствия требованиям информационной безопасности.

«Для нас это стратегическое партнерство, — сказал Василий Озеров, founder Rebrain. — Мы начинаем с курса по StarVault, но в планах — разработка образовательных программ и по другим продуктам Orion soft».

Курс уже доступен на платформе Rebrain и включает практические задания, построенные на реальных кейсах из опыта внедрения StarVault.

